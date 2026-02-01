高雄新堀江商圈公寓清晨大火 1租客燒嗆傷送醫

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區文化路新堀江商圈1間公寓，今(1)日清晨5點44分發生火警，火舌自6樓加蓋的頂樓不斷竄出，加上警消趕往救援，讓不少住戶於睡夢中被驚醒，火勢約1小時左右被撲滅，6樓1名租客莊男(57歲)左手腕輕微燒燙傷及疑似吸入性嗆傷送醫。

新興分局五福所指出，現場起火點疑似為公寓6樓頂加的廚房雜物燃燒，警消獲報後立即派援前往救災及疏導管制，火勢約於上午6點55分撲滅，過程中1名租客莊男疑似因濃煙嗆傷及左手腕輕微燒燙傷送醫治療，無生命危險，詳細起火原因仍待火調小組調查釐清。

