高雄新增無形文化資產！「刺繡」、「布袋戲偶盔帽製作」2大技藝獲認證

林全誠藝師(左三)、蘇志榮藝師(右三)獲高雄市政府認定為文化資產保存者肯定。（高史博提供)／洪靖宜高雄傳真）

高雄市政府今年經無形文化資產審議大會通過，新增登錄2項認定2位保存者，包含傳統工藝類「刺繡」項目，保存者為林全誠藝師，以及文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」，保存者蘇志榮藝師。同時精選二位藝師作品，即日起至11月9日於高雄市立歷史博物館一樓東走廊空間展出。

高雄市目前已登錄37項無形文化資產項目、4項文化資產保存技術，總共指定51個保存者。高雄市文化局副局長簡美玲於30日代表高雄市政府頒發登錄證書予林全誠以及蘇志榮藝師。

高雄市布袋戲偶盔帽製作技術保存者蘇志榮與作品。（高史博提供)／洪靖宜高雄傳真）

文化局說明，林全誠藝師刺繡技術結合色彩及形式的運用，反映常民生活美學，他來自旗津龍鳳繡莊，技藝師承其父林清水，從事台灣刺繡已近一甲子。林藝師長年堅持以手工刺繡，擅長技術為宗教繡品人物臉部的「開臉」、高繡與金蒼平繡技術，並對於神衣、八仙綵、桌裙、頭旗等臺灣傳統宗教繡之工序與技法嫻熟，為高雄地區刺繡文化脈絡下適當者。

業界人稱「紅燈師」的蘇志榮藝師，以長期現場觀察、演出體悟及自學過程，累積製作經驗，精通完整的盔帽製作工序，具備獨特技法及設計製作文化脈絡。其製作的盔帽曾獲黃海岱、黃俊雄等著名布袋戲師，以及具無形文化資產保存身分之團體，如「明世界掌中劇團」、「長義閣掌中劇團」等多家布袋戲團青睞使用。

林全誠藝師表示，此獎屬於高雄市的榮譽，以及旗津的光耀。他邀請大家到旗津的時候不只是為了海產，還能到繡莊認識台灣的刺繡；蘇志榮藝師則感謝布袋戲團的同業的支持，他沒有想到從布袋戲的主演到盔帽製作技術也可以獲得認證，一路走來千言萬語只有感謝大家。

