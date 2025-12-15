高雄新增38家身障友善場所！累計285家五星獲友善認證

高雄市社會局推動「友善身心障礙者營業場所計畫」，攜手身障團體評鑑營業場所地面、桌面、甚至廁所空間，今年共有38處遊樂場所獲認證。（高雄市社會局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市社會局推動「友善身心障礙者營業場所計畫」，攜手身障團體評鑑營業場所地面、桌面、甚至廁所空間，若符合無障礙使用需求即可獲得認證，社會局宣布今年共有38處遊樂場所獲認證，累計已有285家五星友善餐廳。

社會局今（15）日於獲評五星友善店家「MINI.D COFFEE仁雄館」舉行頒證典禮，向今年獲身障友善營業場所認證的營業場所頒發證書，社會局介紹，推動友善店家計畫由公益彩券盈餘基金支持，攜手社團法人高雄市脊髓損傷者協會辦理，鼓勵營業面積90坪以下店家檢視空間與服務流程。

對於認證過程，社會局說明，會由身心障礙者擔任宣導訪視員，除店家營業環境是否順平整潔、有無障礙廁所外，也關注適當高度可容膝桌位、大字體圖示友善菜單、代步車充電座、導盲犬接納與個別化服務協助等服務細節，並依友善程度頒發星級認證。

對於今年所獲頒認證的場所，其中MINI.D COFFEE 仁雄館除皆符合上述友善環境及服務，讓評審委員及宣導訪視員一致給予五星認證肯定；另獲認證的店家還有順億鮪魚專賣店右昌門市、帕莎蒂娜烘焙坊青海店與前任螺絲粉等38店家，共創公私協力提升商業服務友善度的運作模式。

MINI.D COFFEE 仁雄館店長蘇湘茹分享，聘用心智障礙實習生，讓她開始思考、並檢視營業的空間與工作流程，並在身障訪視員建議下增設友善優先席與個別化服務，包含行動預點、友善得來速、餐點客製等，成為CRPD在商業空間具體落實的最佳示範。

高雄市政府社會局副局長葉欣雅表示，CRPD精神強調每個人皆能平等參與社會活動，店家在既有空間中進行友善調整，對身心障礙者、高齡者及推嬰兒車者均能提升使用品質。感謝脊髓損傷者協會訪視員投入專業與經驗，讓更多店家理解「平等使用」的重要性，也期待更多店家友善加入。相關場所可至「雄便利」資訊通平台（https://gov.tw/Wt7）查詢。

