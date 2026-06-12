高雄新增5例本土登革熱確診 市府衛生局：研判民生醫院出現群聚疫情
台灣受東南亞地區是登革熱盛行地區影響，每年都會傳出登革熱疫情。衛福部疾病管制署、高雄市府衛生局今（12）日皆宣布，高雄市一口氣新增5例本土登革熱確診個案新增，指標個案為78歲女性。由於該名女性先前因病於民生醫院住院，出院後又因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，衛生單位疫調後，初步判定是民生醫院出現登革熱群聚疫情。
高雄市府衛生局說明，該名本土登革熱指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，同時連夜擴大採檢6樓病房，於相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例。民生醫院同時於即日起病房降載，匡列風險場域範圍清空噴藥清消，現階段已完成院內防疫工作。
高雄市衛生局分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，承擔公衛防疫第一線重責，包含新進移工3日內登革熱採檢及收治高雄市登革熱疑似或確診個案，加上近期連日降雨造成露臺排水槽、地面凹洞積水查獲孳生病媒蚊而造成院內局部範圍登革熱風險上升。此次出現5例確診個案而來源未明，衛生局隨即啟動緊急防疫，匡列風險範圍，並溯源自5月27日起擴大採檢，釐清感染源及疫情範圍，截至今日中午11時已擴大採檢131人，目前指標個案6樓病房3間病室共計5例陽性個案，皆為住院病患，其中3位為高齡79歲至91歲長輩，現由院方治療照護中。
針對民生醫院局部發生登革熱疫情，且院區及周邊社區存有病媒蚊孳生源，顯示社區恐存有潛在個案，高市衛生局已啟動「風險管控」、「溯源追蹤」及「確保病人安全」三項首要工作，同時院方即日起降載，管制病患只出不進，盤點風險區並將6樓住院病人安置其他樓層病房防蚊隔離，全院進行孳生源檢查及滅蚊，發放防蚊液，提醒員工及住院病患、陪病家屬配合防蚊措施。至於已出院病患及陪病者，則逐一聯繫採檢，落實溯源疫調。
針對院區露台排水槽、地面凹洞查獲孳生孑孓，衛生局已重罰民生醫院新台幣1萬5千元並要求院方立即改善。目前持續展開孳生源清除及化學防治滅蚊，全力防範疫情擴散，並持續進行園區與社區「疫調擴採、孳清噴藥、環境整頓」的三合一防疫工作，消除疫情潛在傳播風險。
衛生局提醒，近期氣候條件極利於病媒蚊繁殖，防範登革熱需要全體市民共同努力，且根據最新病媒蚊密度監測顯示陽性容器率仍達9.4％%，誘殺桶陽性率亦達6％，整體監測病媒蚊指數仍高，社區存在高度風險。衛生局要求各級醫療院所務必落實環境孳生源檢查，避免民眾就醫時遭病媒蚊叮咬而導致疫情擴散。
高市衛生局再次請民眾務必提高警覺，落實「巡、倒、清、刷」，主動檢視住家內外環境並澈底清除積水容器。若民眾有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並主動掃描診所TOCC QR Code，告知醫師近期活動史，以利醫療院所及早診斷與通報。
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