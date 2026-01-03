高雄新婚妻被燒成焦屍 夫重傷入院...可疑起火物找到了

高雄大社發生死亡火警。（圖／東森新聞）





昨（2）日凌晨4時許，高雄市大社區一處民宅發生大火，造成一名20歲謝姓女子死亡、一名22歲尤姓男子重傷送醫。警消查出，起火房間堆放精油、機油等易燃物，目前正釐清是否為電線走火引發火勢。另據了解，死傷男女為夫妻關係，兩人新婚8個月，元旦還一同出遊，未料新年才剛過就天人永隔，檢方將於下週一（1/5）解剖謝女遺體，釐清死因。

據《聯合報》報導，尤男與妻子、親戚一同承租位於民生路的鐵皮屋宅居住，昨日凌晨4時15分尤男與妻子的房間起火，尤男家人及時逃生，見到夫妻倆受困屋內，趕緊再跑回火場救人，無奈火勢太大，僅救出遭到燙傷、意識模糊的尤男，謝女的哀號聲不久便消失在烈火之中，最終成了焦屍。

報導指出，起火點位於夫妻倆的房間窗邊，該房間堆放精油、機油等易燃物，另有桌機在運作，加上空間狹小，目前正釐清是否為電線走火，或是有其他原因引發火勢，需待火調科調查。

據了解，尤男與謝女去年5月才結婚，並於同一間公司工作，兩人每天出雙入對，元旦也一起出遊，沒有什麼感情問題，沒想到一場大火，讓這對年輕夫妻天人永隔。檢警預計下週一下午2時解剖謝女遺體，釐清確切死因。

