高雄新婚8個月夫妻天人永隔！20歲妻「燒成焦屍」、夫重傷插管 房間見2起火可疑物

高雄市大社區民生路一處鐵皮民宅，昨（2）日凌晨4時許突傳火警，造成一對新婚8個月的夫妻天人永隔，20歲謝姓女子被燒成焦屍，22歲尤姓男子重傷送醫，其餘5名家屬則在火勢擴大前及時逃生。據調查，起火處位於夫妻倆的房間窗邊，而該房間內堆放芳精油、機油等易燃物，目前火調科正調查起火原因，檢方將在下週一（5日）解剖謝女遺體，詳細情形尚待釐清。

高雄市大社區民生路一處鐵皮民宅昨（2）日凌晨4時許發生死亡火警，造成一對新婚8個月的夫妻天人永隔。（圖／翻攝畫面）

根據《聯合報》報導，這起死亡火警發生在2日凌晨4時15分許，警消獲報後，出動15車40人趕往搶救，由於現場燃燒情形猛烈、煙霧瀰漫，火勢直至4時41分許才完全撲滅。火警發生時，與尤男同住的5名親人順利逃生，但在聽聞尤男及謝女受困屋內後，隨即折返火場試圖救人，但無奈火勢過大，僅救出手腳燙傷、意識模糊的尤男，而謝女的哀號聲則很快在烈火之中，最終不幸被燒成焦屍，命喪火窟，目前尤男仍在加護病房插管治療中。

現場火勢猛烈，釀成1死1重傷，20歲謝姓女子被燒成焦屍，22歲尤姓男子重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，該棟鐵皮屋由尤姓一家7人承租居住，尤男和謝女去年5月才新婚，夫妻同在某物流公司擔任理貨員，兩人感情融洽，元旦時還一同出遊，檢警2日上午初步相驗謝女遺體，因死因尚無法判定，預計將在下週一下午2時解剖複驗，以釐清確切死因。

警消調查，起火點位在尤男房間靠近窗戶處，該房內堆放芳精油、機油等易燃物品，另有電腦電線插在插座上，目前正釐清是否為電線走火，或有其他原因釀成火警，後續將由火調科調查釐清。

