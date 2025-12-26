高雄新局面! 國際星級飯店進駐亞灣區 新百貨積極布局

南部中心／鄧山田、劉尹淳 高雄市報導

高雄亞灣區，星級酒店，近年一家家進駐，競爭激烈，近期又新增一間，萬豪集團旗下的頂級品牌"然一酒店"，正式開幕，鎖定高端商務客群。另外在北高雄，位在農16精華地段的林皇宮，主打品牌年輕化，而周邊的富邦開發案"漢神百貨3館"，也預計2028年開幕，替高雄發展迎來新局面。

高雄新局面！萬豪旗下「然一酒店」插旗亞灣區 漢神百貨三館估２０２８年開幕

萬豪集團旗下奢華品牌"然一酒店"，正式插旗高雄。（圖／民視新聞）

飯店裝潢請來設計師，藝術品在飯店各角落齊放，優雅大方，萬豪集團旗下奢華品牌"然一酒店"，正式插旗高雄。然一酒店創辦人邵永添表示：「跟其他酒店的不同，我們只走自己的路，而且我們走的是最頂端，藝術、餐飲、住宿都是最頂端的。」然一酒店，前身是晶英國際行館，今年8月正式改名，加入萬豪集團，成為全球第132家據點，座落在亞灣蛋黃區，近年來，AI產業進駐，加上海空交通便利，周遭飯店一家接著一家開，光是鄰近500公尺內，就有洲際、承億和日航酒店等等，亞灣區成為頂級飯店兵家必爭之地。房仲業者鍾紘恩說：「因為這樣先有飯店進駐，就可以帶領各種產業與人才，來流入我們高雄市區。」

高雄亞灣蛋黃區，頂級酒店競爭相當激烈。（圖／民視新聞）

南高雄頂級旅宿，競爭激烈。北高雄農16特區則是有林皇宮，除了是新人婚宴場地首選，近期更力拼品牌年輕化，1樓700多坪的空間，計畫引進咖啡廳、生鮮食品、以及服飾，希望讓參加喜宴的人潮，能夠多點停留，刺激消費。

位在北高雄農16特區的林皇宮，力拼品牌年輕化，預計利用空間打造咖啡廳和生鮮食品等等。（圖／民視新聞）

林皇宮董事長張志豐：「去招商我的用意就是，把整個一樓活化，帶動很多消費群進來，這對我們有很大的幫助，預估至少成長30%以上。」鄰近700公尺處，還有如火如荼趕工的富邦凹子底開發案，除了漢神百貨三館，還有海洋館、健身中心，也規劃飯店進駐，帶動人流。房仲業者陳揚智：「蓋好之後是一個相當大的商圈，凹子底捷運站是北高雄的一個新核心，因為也是輕軌站的一個匯流處。」業者積極布局，不僅亞灣蛋黃區，吸引國際級飯店進駐，北高雄的在地飯店也力拼轉型，再加上預計2028年開幕的漢神三館，高雄可望迎來新局面。

