高雄新市鎮第三期》誰來決定新市鎮：橋頭開發與糖業鐵道歷史【我們的島】

橋頭糖廠在1902年完工，是日本政府在台灣興建的第一座製糖工廠，也是台灣製糖工業的起點。當年為了運送甘蔗與原料，在高雄鋪設了綿密的糖業鐵路網，對從小生長在橋頭的民眾來說，坐五分車、偷吃甘蔗，是兒時難忘的回憶。

1950、60年代糖業鐵路不但載貨，也是鄉村居民重要的交通工具，其中最具代表性的就是這條南北預備線，還具有戰備意義。

糖業沒落成為都市邊緣的生態方舟、滯洪空間

隨著糖業沒落，鐵道沿線地景從一望無際的蔗田變成住宅區、農地和森林，不過歷史的痕跡並沒有被掩蓋，當年規劃並興建糖業鐵路的關鍵人物--日本技師日比孝一之墓，到現在還矗立在糖廠鐵道旁。

興糖國小是日治時期興建給糖廠員工子女就讀的學校，從學校到糖廠是日治時期的參拜道，沿路有多棵百歲以上的尤加利樹。興糖國小旁的大樹群是居民和遊客散步、騎單車的療癒空間，也是興糖國小師生得天獨厚的自然教室。

興糖國小旁的大樹群。

除了日治時期種下的老樹，糖廠的蔗田也從1990年代開始轉型造林，經過二三十年的生長，形成上百公頃的茂密森林，高雄鳥會常和鳥友們來這裡做生態觀察。黃尾鴝、褐頭鷦鶯，還有保育類的黃鸝、翠翼鳩是這片森林常出現的鳥種。而在台灣鳥類紅皮書中被列為極度瀕危的環頸雉，也有固定族群在這片森林和農田的交界築巢、覓食。

橋頭糖廠和興糖國小周遭有大片森林。

保育類的黃鸝。照片提供/沈淑蘭

極度瀕危的環頸雉。照片提供/沈淑蘭

這裡不但是都市邊緣的生態方舟，也有滯洪功能。這幾年颱風暴雨造成鄰近典寶溪溢淹，溪水流向兩岸地勢低窪的農田。當地農民說，這兩年農田淹水最高超過一公尺，淹水約七八次。在這有農園的台灣濕地保護聯盟理事長康敏捷說，近年因為暴雨菜園常常淹水，但水退的快，應該是周遭森林發揮滯洪作用。

近幾年颱風暴雨造成鄰近典寶溪溢淹，居民發現雖然菜園常常被淹，但水也退得很快。

規劃高雄新市鎮1-1道路 是銜接、還是切斷？

不過上百公頃的樹林、環頸雉的棲地，以及糖業鐵路五分車，因為被劃入高雄新市鎮特定區第三期發展區的開發範圍，很可能從此消失。回顧高雄新市鎮的開發歷史，1990年代行政院為了因應當時人口快速成長，核定了淡海和高雄新市鎮開發計畫。高雄新市鎮在橋頭採分期開發，第一期在2008年完成徵收，開發為住商用地，第二期則是橋頭科學園區，目前正在動工興建，第三期範圍在一二期中間，面積廣達219公頃，其中有86%是屬於台糖和財團法人台灣糖業協會土地。

根據內政部國土署公布的細部計畫，為了連接第一期和第二期新市鎮，將會在橋頭糖廠和興糖國小之間，興建一條60米寬的大馬路。

高雄橋頭新市鎮分期分區開發示意圖。製圖/我們的島

60米大道在規劃者眼中，是銜接、串連，但對長期在地方推動文史保存的工作者來說，就像一把刀，硬生生切斷土地的歷史紋理。他們認為，按照目前新市鎮第三期的細部設計，糖廠周遭景觀的完整性將不復存在。打狗文史再興會社理事陳坤毅表示，1-1道路一旦開闢，五分車鐵道只剩下兩三百公尺，坐上去不用兩分鐘就要下車，根本就不具有未來繼續行駛的效益，等於宣告它的死期。

除了百年歷史的五分車與糖業鐵路將因為道路被切割，環頸雉等鳥類棲息的農田和樹林，未來也將成為住宅區或商辦大樓。

為了連接新市鎮第一期與第二期，計畫將在橋頭糖廠與興糖國小之間開闢一條寬60公尺的 1-1 道路。製圖/我們的島

1-1 道路一但開發，糖廠周遭森林綠地、環頸雉等鳥類棲地都將消失。(紅色箭頭為道路開發位置)

民眾質疑：高雄新市鎮第三期真的有開發急迫性嗎？

走進高雄新市鎮第一期，橋頭仍有許多未開發的荒地。當地從事土地開發二十多年的業者吳先生說，新市鎮第一期開發至今，估計還有八十多公頃住商用地，處於閒置狀態。根據內政部的計畫，高雄新市鎮第一期預計可以容納人口為54000人，但根據政府資料，到目前為止新市鎮第一期所在的新莊里、甲北里人口只有12000人，實際人口遠低於可容納人口數。

根據政府資料，到目前為止新市鎮第一期所在的新莊里、甲北里，人口只有12000人，實際人口遠低於可容納人口數。

根據內政部的高雄新市鎮第三期開發計畫，第三期開發目的是近年因為半導體產業進駐，北高雄面臨快速成長期，需要更多都市發展腹地。但台灣森林城市協會指出，橋頭科學園區內本身就已經規劃可以容納18000人的住宅用地，即便加上白埔產業園區完工後，增加的4500個就業人口，以目前橋頭區既有的閒置土地，要應付新進人口也是綽綽有餘。(延伸閱讀：島在現場》高雄白埔產業園區通過環評)

森林城市協會指出，橋頭科學園區已規劃可容納1.8萬人的住宅用地，現有閒置土地也足以因應未來白埔產業園區帶來的人口成長。

台灣森林城市協會理事長莊傑任認為，近十年高雄人口持續下降，橋頭區雖然是近五年全高雄成長最好的地方，但平均一年成長1000人左右，以高雄新市鎮加上舊城區的閒置土地，要53年才能住滿現在的閒置空間，真的有開發急迫性和需求性嗎？

橋頭新市鎮第三期緊鄰典寶溪，近年受極端氣候影響，典寶溪下游的楠梓區水患頻繁，被政府劃定為淹水潛勢區。民間團體擔心，如果失去上游上千公頃的樹林和農田，可能導致下游水患更加惡化。

近年來受極端氣候影響，典寶溪下游的楠梓區水患頻繁，民間團體擔心若失去上千公頃的樹林和農田，可能導致下游水患更加惡化。

學者認為都市計畫應落實公民參與

高雄新市鎮第三期細部計畫在今年5月已經公開展覽，也在地方召開說明會，但許多居民表示不清楚計畫內容。11月中，民間團體與市議員也舉辦說明會，提出對橋頭新市鎮第三期的未來願景，民間的規劃版本，希望可以取消1-1道路，改從南北兩條既有道路連接到國道交流道，同時也保留原有一百多公頃的森林，規劃為森林遊樂區。

民間自辦說明會，對大眾說明對新市鎮的未來願景。

民間提出1-1道路替代方案。製圖/我們的島

臺北大學都市計劃研究所教授廖桂賢表示，都市計畫對城市居民和整體環境有深遠影響，但目前都市計畫的討論過程缺乏民眾參與，細部計畫公布後，往往只能在容積率等細節上做討論，都市規劃應該在設計階段，就讓實際受影響的居民和民間團體都能參與，落實公民社會應有的程序。

高雄新市鎮開發計畫目前正在內政部都市計畫委員會審議中，內政部國土署表示，無法先行受訪，僅書面回覆：在計畫審定前，民眾都可以向內政部或高雄市府提出意見。而包括台灣森林城市協會、台灣濕地保護聯盟、打狗文史再興會社等環保團體與文史團體，也積極參與連署，希望新市鎮的計畫能廣納在地社團和居民的想法，朝生態永續的方向邁進。

張岱屏 賴冠丞 / 採訪報導