高雄新市鎮3期爭議 民間籲搶救橋頭糖廠百頃森林

（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄新市鎮第3期開發計畫引發橋頭糖廠文化、生態保存爭議，高雄市議會今天舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，會中呼籲市府與中央充分溝通，建立公開協商平台。

民進黨市議員黃秋媖、李雅慧及黃飛鳳等人今天共同主持公聽會，會中專家學者皆呼籲市府與中央充分溝通，建立公開協商平台，讓民眾、地主及各界充分討論並納入意見，促進共識形成。

黃秋媖表示，橋頭糖廠承載豐富在地記憶與文化認同，都市開發應適度保留森林綠地，尊重民意並與公部門充分溝通，確保不犧牲地主權益及土地記憶。一次性開發可能造成生態破壞，期盼市府蒐集意見，推動公民參與，納入未來開發基準，實現城市共好。

廣告 廣告

李雅慧指出，此案不僅涉及土地利用與森林價值，更關係到地主、市民財產與生活權益，目前民眾普遍擔心在尚未形成共識前，中央即倉促拍板，尤其橋頭新市鎮第3期期程相關規劃，仍需市府提出更清楚、完整的說明。

黃飛鳳說，台灣旅遊與古蹟保護不足，與紐約中央公園、倫敦海德公園等國際典範相比有落差，呼籲市府與中央積極協商，重視公民參與，聆聽民意，保護地方環境。

高雄市都發局副總工程司薛淵仁表示，新市鎮3期都市計畫由內政部主導，目前正於公開展覽及專案小組審議階段。

台糖公司課長何昇軒指出，新市鎮3期保留橋頭糖廠文化區約21.48公頃，配合觀光設施維持現狀，不影響文化發展。道路規劃將盡量減少衝突，保留景觀。

屏科大景觀暨遊憩管理研究所周宛俞副教授兼所長強調，開發須重視韌性環境、透水性、空氣品質與防災功能，並以人本交通取代犧牲健康的開發模式，在尊重地主權益下共創增值與永續。

台灣森林城市協會理事長莊傑任指出，民間發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」運動，呼籲保留約180公頃森林與文史區，保護棲地及五分車軌道，推動道路改道方案，促進綠地集中與容積轉移，建議仿效溪頭、東京市中心明治神宮的森林觀光，打造橋頭糖廠觀光區。（編輯：龍柏安）1141219