高雄新建案驚傳墜樓！28歲女當場慘死 才剛開放賞屋

高雄市前鎮區今（3日）凌晨發生一起墜樓意外，一名28歲楊姓女子從住處墜下，倒臥在道路上，救護人員當場查看，女子已明顯死亡。警方初步研判現場無外力介入，目前正調查釐清詳細死因。有消息指出，該建案近日才剛開放賞屋，卻突然發生墜樓意外。

據警方調查，今日凌晨約1時30分，高雄市前鎮區林森三路一棟新建社區大樓前，有民眾發現一名女子倒臥在馬路上，立即報警處理。而警消人員趕到現場時，發現楊姓女子已無生命跡象，現場血跡明顯，並立即以藍色帳篷遮掩遺體，維護現場完整性，並通知鑑識人員進行採證。

據了解，這棟建案今年才剛開放賞屋，該案恐對未來的買賣交易及社區形象造成影響。警方表示，女子年約28歲，疑為該社區住戶。初步檢視現場，楊女身上未發現明顯外傷，研判沒有外力介入，排除他殺可能。家屬接獲噩耗後悲痛萬分，表示楊女近期情緒一直不穩，尚來不及加以關心或協助，意外卻已發生，只能忍著悲痛處理後續事宜。

警方指出，後續將依規定將遺體報請高雄地檢署檢察官、法醫相驗，必要時將進行解剖，以釐清詳細死因。案件現場已封鎖並採集相關證據，以利完整調查。

此外，高雄鼓山區上月底也發生類似墜樓意外。11月20日上午，一名20多歲女子自豪宅大樓高處墜落至中庭，經現場確認已無生命跡象。檢警隔日於殯儀館進行相驗，以釐清死因。

警方表示，女子當日上午不明原因墜樓，現場確認明顯死亡。女子父親悲痛欲絕，多次掩面哭泣，甚至需要警方攙扶才能站立；同居男友也到場說明案情，但無法完整交代事發經過，警方仍持續調查釐清相關細節。

