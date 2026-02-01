高雄新春必玩 高雄市新鹽埕商圈「祈福彩繪燈籠」親子同樂

高雄市新鹽埕商圈繁榮協會於今(一)日下午二時三十分至四時三十分在高雄捷運鹽埕埔站二號出口前廣場成功舉辦「二○二六高雄過好年-祈福彩繪燈籠活動」，活動圓滿落幕，該活動以親子共繪燈籠為主軸，孩子與家長用創意點亮新年的幸福與希望，也象徵照亮新一年的人情味與活力。現場吸引大批親子家庭共同參與，提前感受新年的喜氣與溫馨。(見圖)

當日現場特別邀請朱青畫室莊若芷老師擔任彩繪指導，莊老師表示，彩繪燈籠不只是畫圖，更是把每個孩子與家長的祝福和希望，透過顏色和線條傳達出來；今天，我很高興看到大家在創作中享受親子互動的樂趣，用雙手描繪專屬於自己的新年願景。在老師指導下，孩子與家長們完成了五彩燈籠，現場充滿歡笑與溫馨氛圍。完成彩繪的參加者皆獲得摸彩券，現場抽出深睡眠床包組、董師傅手工麻糬小禮盒等豐富獎品，每位參加者還能品嘗Lindy’s 100%精品椰子水，清爽甘甜、香氣濃郁，讓大家將陽光與自然的純淨滋味帶回家，增添活動的幸福感。

活動後，不少民眾漫步鹽埕老街巷弄，品嚐在地小吃、探訪特色店家，享受一場老城新魅力的小旅行；該商圈同時是高雄市行動支付示範指標商圈，活動期間消費滿額即可兌換摸彩券，抽出住宿券、電影票、商品券福袋、高捷神秘小禮包等多項好禮，讓民眾走春過年更加有趣、驚喜滿滿。

高雄市新鹽埕商圈繁榮協會榮譽理事長謝文純指出，新鹽埕商圈是一個好吃、好玩、好逛的綜合性商圈，每年我們都舉辦「過好年」活動，已經連續十年以上；今天看到這麼多家庭熱情參與，現場充滿歡笑與溫馨，也再次證明商圈節慶活動能夠將鹽埕的年味與社區活力完美結合，讓大家帶著幸福與喜悅回家。

高雄市新鹽埕商圈繁榮協會提到，該活動結合親子互動、手作創作、抽獎樂趣、地方文化探索，透過點亮燈籠象徵幸福與希望、領取市長小紅包增添喜氣，讓每一位走進鹽埕的人留下獨一無二的新春回憶；現場的新鹽埕招財貓地標也成為打卡熱點，民眾爭相拍照留念、分享到社群平台，留下新年的美好記憶。

該協會感謝所有家庭熱情參與，活動成功舉辦展現新鹽埕商圈結合節慶活動、親子互動與商圈消費的特色，也邀請民眾將今天的彩繪回憶與歡笑帶回家，傳遞新年的喜氣與溫暖，將今天的彩繪與笑聲化為新年的美好回憶，開啟幸福滿滿的馬年。