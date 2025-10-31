高雄新秘境指數爆表！夢多杜力野餐追車笑到翻 「邁邁椅」又紅了！

▲在景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽。

高雄果嶺自然公園！夢多杜力笑鬧實測高雄最新生態樂園

【記者 王苡蘋／高雄 報導】老外又來啦！高雄市政府與 LINE TODAY 原創節目《老外調查團》合作，帶領夢多（大谷主水）與杜力 DOOLEY 前進全台首座由高爾夫球場再生打造的生態自然樂園「高雄果嶺自然公園」，展開一場結合遊戲、野餐與瑜伽的趣味調查。節目於今（31）日上午10時於 LINE TODAY 首播，笑料滿滿。

▲老外調查團杜力(左)及夢多(右)到果嶺自然公園嶺玩起接飛盤、抓尾巴、黏巴球等遊戲（攝於9號果嶺）。

兩位主持人自備道具，一路從9號果嶺展開「闔家歡樂挑戰賽」，玩飛盤、抓尾巴、黏巴球等遊戲，勝者可搭乘電動車前往下一站，輸家則必須奔跑追車，互動逗趣笑聲不斷。隨後他們移步10號果嶺，在草地上野餐、賞鳥，近距離觀察園內豐富生態。

節目也特別造訪因市長陳其邁美照爆紅的「邁邁椅」4號果嶺，綠意盎然的廣闊草原美景讓兩人直呼療癒。最終，他們在18號果嶺挑戰雙人瑜伽，在微風與陽光中體驗「與大自然合為一體」的舒心時光。杜力笑說：「這裡超適合賞鳥、看風景又能運動！」夢多更大讚：「不論是約會、親子放電都很棒，小孩玩完晚上一定秒睡！」

▲果嶺自然公園十分適合出遊野餐(攝於10號果嶺)。

「高雄果嶺自然公園」於10月10日正式開放，占地約70公頃，保留超過2,600棵原生樹木，已記錄到50多種鳥類棲息。園區擁有7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，成為市民散步、慢跑與親近自然的新熱點。這片昔日需付費進入的澄清湖高爾夫球場，如今搖身一變成為全民共享的綠地樂園。

歡迎民眾親臨「高雄果嶺自然公園」，體驗自然與生活融合的綠色日常，也可加入臉書社團「高雄果嶺自然公園」分享你的綠生活美照。想知道夢多與杜力誰贏得電動車、誰被迫狂奔？請鎖定《老外調查團》「高雄果嶺自然公園調查」篇！（圖╱高市府提供）