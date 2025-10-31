高雄新秘境指數爆表！夢多杜力野餐追車笑到翻 「邁邁椅」又紅了！
高雄果嶺自然公園！夢多杜力笑鬧實測高雄最新生態樂園
【記者 王苡蘋／高雄 報導】老外又來啦！高雄市政府與 LINE TODAY 原創節目《老外調查團》合作，帶領夢多（大谷主水）與杜力 DOOLEY 前進全台首座由高爾夫球場再生打造的生態自然樂園「高雄果嶺自然公園」，展開一場結合遊戲、野餐與瑜伽的趣味調查。節目於今（31）日上午10時於 LINE TODAY 首播，笑料滿滿。
▲老外調查團杜力(左)及夢多(右)到果嶺自然公園嶺玩起接飛盤、抓尾巴、黏巴球等遊戲（攝於9號果嶺）。
兩位主持人自備道具，一路從9號果嶺展開「闔家歡樂挑戰賽」，玩飛盤、抓尾巴、黏巴球等遊戲，勝者可搭乘電動車前往下一站，輸家則必須奔跑追車，互動逗趣笑聲不斷。隨後他們移步10號果嶺，在草地上野餐、賞鳥，近距離觀察園內豐富生態。
節目也特別造訪因市長陳其邁美照爆紅的「邁邁椅」4號果嶺，綠意盎然的廣闊草原美景讓兩人直呼療癒。最終，他們在18號果嶺挑戰雙人瑜伽，在微風與陽光中體驗「與大自然合為一體」的舒心時光。杜力笑說：「這裡超適合賞鳥、看風景又能運動！」夢多更大讚：「不論是約會、親子放電都很棒，小孩玩完晚上一定秒睡！」
▲果嶺自然公園十分適合出遊野餐(攝於10號果嶺)。
「高雄果嶺自然公園」於10月10日正式開放，占地約70公頃，保留超過2,600棵原生樹木，已記錄到50多種鳥類棲息。園區擁有7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，成為市民散步、慢跑與親近自然的新熱點。這片昔日需付費進入的澄清湖高爾夫球場，如今搖身一變成為全民共享的綠地樂園。
歡迎民眾親臨「高雄果嶺自然公園」，體驗自然與生活融合的綠色日常，也可加入臉書社團「高雄果嶺自然公園」分享你的綠生活美照。想知道夢多與杜力誰贏得電動車、誰被迫狂奔？請鎖定《老外調查團》「高雄果嶺自然公園調查」篇！（圖╱高市府提供）
其他人也在看
高雄泰式料理 蟬聯4年米其林必比登推介－泰元 THAIYUAN
泰元THAIYUAN 是高雄必吃泰式料理，2022～2025年連續4年蟬聯必比登推介，美味值得肯定！以鮮明亮藍色牆面為特色，主打泰式街頭小吃氛圍。一樓算戶外用餐區。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 7 小時前
想當網紅不只會拍片！高雄K-TV教你拿證照、拿工作 報名倒數中
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局轄下「K-TV新媒體人才培育中心」推動的「新媒體行銷管理師認證考試台灣好報 ・ 10 小時前
夢多、杜力玩翻高雄果嶺自然公園 老外視角探索「高球場變生態樂園」
高雄市政府攜手LINE TODAY原創節目「老外調查團」前進高雄全新生態樂園，夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人在「高雄果嶺自然公園」一日體驗玩遊戲、賞鳥野餐、做瑜伽，逗趣過程笑到翻！最新影片於10/31上午10時於LINE TODAY上架首播。品觀點 ・ 9 小時前
又見黑羊白羊! 高雄兩車僵持不讓"小巷塞爆"
南部中心／劉安晉 高雄市報導高雄大湖火車站周邊有休旅車和計程車在窄巷裡狹路相逢，雙方卻是誰也不讓誰，導致後方整排車子全都被塞住動彈不得。黑羊白羊的故事真實上演，引來民眾圍觀。最後結果恐怕讓你大跌眼鏡。灰色休旅車和計程車堵在小巷子裡誰都不讓誰，引來民眾圍觀。（圖／yun__.0606）狹小巷弄中，灰色休旅車和計程車頭對頭，堵在小巷子裡誰都不讓誰，引來民眾圍觀，只見小黃駕駛和灰色乘客當場發生爭執，民眾拍下休旅車後方沒有任何車子，反觀計程車後方已經排起長長車陣，完全動彈不得，有其他車輛實在等得不耐煩，從一旁的支巷溜之大吉。黑羊白羊的故事真實上演，但最後結果卻是跌破眼鏡，居然是後方一整排車通通退讓，讓灰色休旅車通行。誇張景象就在高雄路竹大湖火車站附近。民眾拍下休旅車後方沒有任何車子，計程車後方已經排起長長車陣，完全動彈不得。（圖／yun__.0606）這條往來大湖火車站的要道，路幅狹窄，會車困難，經常發生兩車狹路相逢的事件。但這裡的計程車都有默契退讓，不太會因此發生爭執。其他計程車司機表示，這邊在跑的幾乎都是在地計程車，大家都有默契都會相讓，要強碰的機率很低。而這條路其實也並非通往火車站的唯一道路，司機說因為大路要等紅綠燈，所以很多人會走這個小路，希望看有沒有辦法改善啦，因為路太小了。這回疑似趕時間的民眾選擇鑽進巷內，堅持不退讓，因此發生黑羊白羊的爭執事件。當地民眾也希望能想辦法改善，早日解決會車問題。原文出處：又見黑羊白羊! 高雄兩車僵持不讓"小巷塞爆"民視影音 ・ 5 小時前
高雄大社小吃部淪毒趴KTV 警攻堅逮38人
（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄大社工業區一間小吃部暗中經營「越式KTV」，供越南籍移工辦毒品趴，高市刑大獲報破門攻堅，當場查獲共38人，依毒品、入出國及移民法送辦，黃姓主嫌則遭橋檢聲押獲准。中央社 ・ 8 小時前
勞保局發錢了！今發「6津貼」近10萬入帳
[NOWnews今日新聞]根據勞動部勞工保險局的行事曆顯示，今（31）日將有多筆津貼發放，包括產檢假、陪產檢及陪產假薪資補助，還有國民年金保險的喪葬給付及老年年金給付等。有資格申請的民眾記得查看存摺是...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
邱議瑩拋高雄敬老卡加碼10倍 藍綠議員齊聲贊同
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩日前拋出「敬老卡點數加碼至每月1000點，擴大10倍」的主張後，引發議會跨黨派響應。邱議瑩表示，適逢市議會質詢，多位藍綠議員紛紛提出相同方向建議，她也盼擴大敬老卡使用範圍、提高補助額度。 「高雄市老年人口比例已超過20%，進入超高齡化社會。」邱議瑩表示，長輩們年輕時為高雄、為家庭努力奉獻...匯流新聞網 ・ 8 小時前
高雄愛仁醫院管制藥品變黑洞！衛生局勒令「停業一個月」還要移送法辦
高雄市衛生局日前接獲檢舉指愛仁醫療社團法人愛仁醫院（以下稱愛仁醫院），涉管制藥品使用及管理疑義，經派員前往該院調閱112年1月至今（114）年9月間，所有使用管制藥品開刀患者共170本病歷，結果全部病歷均有缺失，其中以管制藥品劑量記載與處方不符居多，另有管制藥品管理簿冊、使用紀錄等缺失共計180項，因涉病患安全及毒品危害等疑慮，衛生局將依法裁處、並移送檢調偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
高雄離譜竊案！光天化日搬走保險箱 家屬痛批：整條街沒監視器
[Newtalk新聞] 高雄市小港區昨日發生離譜竊案，79歲王姓婦人出門5小時後返家，發現屋內保險箱被整個搬走，內有現金16萬元、200萬定存單與金鍊，損失約240萬元。孫子得知後PO網痛批「台灣治安差、整條街沒監視器」，警方獲報後已到現場採集相關跡證送驗比對中。 王姓阿嬤平日獨居，昨日下午3點外出，晚間8點返家發現屋內凌亂，整個保險箱都被搬走，警方證實，損失約16萬元現金及定存單200萬還有金飾，損失約240萬元，強調已採跡證送驗比對中，初步調查，民眾已上鎖大門未遭破壞，路口雖有監視器但未錄到有助破案的畫面。 王姓阿嬤遭竊後，孫子在社群平台控訴「奶奶從年輕到老被偷十幾次，從沒抓到人」，而「這次連保險箱都整個搬走」，更指整條街沒公共監視器，讓竊賊有機可乘，質疑台灣治安差「裝設監視器不是口號，是保障居民安全的基本措施」。 不過警方澄清，「查該路段自112年迄今，受理報案竊盜計有1件，並無民眾所述數十件情事，特此澄清」。而貼文也引來諸多網友議論，懷疑是「熟人犯案」，也有網友回覆「被偷十次還不裝監視器？」查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟病毒破口！特約獸醫紀又銘拋2重要線索呼籲民眾協新頭殼 ・ 6 小時前
有「邁邁椅」還能做瑜伽 老外帶路玩翻高雄果嶺自然公園
「高雄果嶺自然公園」已於10月10日正式開放，占地約70公頃，是全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園，市府攜手LINE TODAY原創節目「老外調查團」前進高雄全新生態樂園，夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人在公園內一日體驗玩遊戲、賞鳥野餐、做瑜伽，造訪「邁邁椅」景點，逗趣過程笑到翻！自由時報 ・ 10 小時前
高雄聯開案重磅登場 鴻海投資159億蓋亞灣旗艦總部
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導高雄建設持續進行中，其中高雄捷運Y15站聯開案，鴻海為最優申請人，將投資159億蓋亞灣旗艦總部，不僅打造科技產業的地標，預...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
高雄南豐滷肉飯開賣 改用合法冷凍豬肉、全外帶｜#鏡新聞
高雄知名的南豐滷肉飯，終於在歇業六天之後開賣了！老闆直言他們改用合法冷凍豬肉，口感上會比溫體豬肉硬一些，但風味不變！而且因為廚餘問題處理麻煩，不開放內用，一律只能外帶。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 12 小時前