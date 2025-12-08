高雄新興區昨晚多次跳電 客人無奈摸黑吃壽司

南部中心／陳姵妡、劉安晉 高雄報導

12月7號晚間七點多，高雄民族二路、光華一路一帶忽然發生停電，當時剛好是用餐時間，不少客人從餐廳跑了出來，還有一家連鎖壽司店受到影響，客人只能摸黑吃壽司，用手機燈付帳，台電人員到場搶修，雖然一度復電，但後續又出現跳電情況，讓居民相當無奈。

台電說因電纜故障致電力熔絲熔斷，才會造成區域停電，居民有聽到斷電的聲音。（圖／民視新聞）

路上漆黑一片，台電人員，緊急出動，打開變電箱搶修，12月7號晚間七點多，突然發生區域停電狀況。民視記者陳姵妡：「因為電纜故障，造成新興區311戶停電，當時剛好是用餐時間，所以造成許多住戶跟用餐客人，都跑了出來。」當地住戶：「聽到乓一聲他就跳電，跳電我們都還在看電視，他就突然間沒有電，那時候就剛好我們這區，就有點麻煩。」餐廳業者：「七點多快八點，修理一下好了，但是過一下子又停電，兩三次啦，我們客人在吃，餐廳業者，停電我們最後就退他錢，提早打烊。」餐廳業者透露，七點多就發生第一次停電，十幾分鐘後來了，沒想到後續又發生跳電，只能讓客人草草結束用餐，而同一條路上的連鎖壽司店也遭殃，一大堆客人只能摸黑吃壽司。

同一條路上的連鎖壽司店也遭殃，一大堆客人只能摸黑吃壽司，最後壽司店因停電，只好暫停營業。（圖／民視新聞）

店內一陣騷動，但電還是沒有來，最後大家只能通通跑到門口等電來，甚至店員只能用手機燈，勉強數錢替客人結帳。也因為跳電後，電來了又停，停了又來，最後壽司店只得在門口貼上暫停營業公告。台電說，包含民族二路、光華一路、復橫一路、開封路、黃海街及東海街一帶，因電纜故障致電力熔絲熔斷，才會造成區域停電。台電高雄區處電務副處長孫繼祖：「造成311戶停電事故發生後，台電立即派員趕赴現場處理，經半小時搶修，率先讓260戶恢復供電，全案於晚間21時50分，完成全部復電。」即使人員火速前往搶修，但許多民眾都在壽司店、餐廳用餐，大家都沒想到，周末假日竟然會遇上摸黑吃飯的狀況，實在很無奈。

