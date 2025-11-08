高雄新興區40坪中古屋翻新，打造兼顧風水、美學與實用機能的完美私宅設計

編輯 張若蓁 |圖片提供 竹村空間 ZHUCUN Design

小編帶你看好宅

位於高雄新興區的40坪中古屋，原始屋況存在穿堂煞、管線老舊、天花低矮與收納不足等疑慮，此次翻新特別邀請竹村空間與風水師一同合作，化解風水疑慮的同時，透過室內設計，滿足日常生活所需與建構空間美學，讓原本平凡的中古屋重生成面面俱到的完美私宅！



原始玄關為開放式設計，一入室便可以將公領域一覽無遺，同時也存在穿堂煞的風水疑慮。翻新後，設計師先利用懸浮系統櫃填滿樑下，再延伸出一座圓角矮櫃，既化解疑慮，也將收納機能最大化。進入公領域，深色系木地板奠定沉穩基調，而大幅留白的色彩規劃，配上局部點綴的木紋，簡約現代之中，又帶出一絲溫潤。客廳沙發背牆巧用木質與弧形元素暗示場域間的過渡，讓櫃體與牆面的高低落差包覆沙發，形塑溫馨的安全感。半高電視牆兼具書房隔牆機能，通透的視覺繫起場域互動，也讓光線自在流淌。開放式餐廚改以深色係鋪陳，一盞垂墜吊燈點綴餐桌，用餐儀式感瞬間升華，而寬敞的檯面，也讓烹飪聚會變得更加從容、舒適。



廣告 廣告

主臥室空間開闊，以暖白色調鋪陳出溫潤療癒的氛圍。天花板稜角透過弧形修飾，柔化了線條，也無形中提升了睡眠的舒適度。設計師以床尾電視牆為界，巧妙劃分出獨立的梳妝區，並貼心增設梳妝台專屬的抽屜插座與開關，讓日常使用吹風機不必反覆插拔，兼顧便利性與安全性。



小編的最愛

男屋主的書房採用半開放式設計，捨去實體隔間後，不僅讓公領域的尺度自然延伸，也進一步凸顯了通透的採光與寬敞的空間感。內部規劃延續風水老師的建議，將櫃體、桌面等機能井然有序地配置；而窗邊則以弧形線條柔化銳角，兼顧美感與實用，讓書房在沉穩中更添一份圓融與舒適。

竹村空間 ZHUCUN Design／魏近庭

地址：高雄市鼓山區明倫路48號3樓

電話：0924163777、07-5522536

Email：zhucun48@gmail.com

網站：http://www.zhu-cun.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>竹村空間 ZHUCUN Design

立即聯絡>>>竹村空間 ZHUCUN Design