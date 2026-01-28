高雄新興戶政所金馬迎春 書法名家揮毫送春聯

為迎接農曆新年到來，新興戶政事務所於今（廿八）日舉辦「金馬迎春、送祝福」活動，延續去年佳評邀請高雄市中華書道學會總幹事、書法名家黃水源老師蒞臨現場揮毫，免費致贈手寫春聯，祝福民眾新的一年吉祥如意、好運連連，提前營造年節氣氛。(見圖)

主辦單位今(廿八)日說明，洽公民眾只要追蹤新興戶政事務所臉書及該則貼文按讚即可免費獲贈黃水源老師親筆揮毫春聯一幅，現場索取民眾十分踴躍，更可指定老師代題客製化的吉祥對聯或單字斗方春聯亦或是四字春條，黃大師來者不拒、信手捻來毫不費吹灰之力。

活動現場除提供多款春聯供民眾挑選外，新興戶政所也結合業務宣導，設置攤位向民眾宣達「防範詐騙」、「出境滿二年應辦理遷出登記」等重要戶政觀念，並同步辦理志工招募、宣傳「全民心理健康韌性計畫」、「身心障礙者權利公約」，讓民眾在欣賞書法藝術之餘，也能輕鬆吸收實用的資訊。

新興戶政所主任黃美麗表示，貼春聯是農曆新年的傳統習俗，寓意為辭舊迎新、辟邪除災、祈福納吉，透過在紅紙上書寫吉利字句，春聯不僅能增添節日的喜慶氣氛，還用以招財進寶、求取來年平安順心；此外，今年春節連假長達九天，高雄市各戶政事務所將暫停受理各項業務及假日預約結婚登記；提醒欲指定二月十四至廿二日為結婚生效日的新人，請於二月十一至十三日提前辦理，亦可多加利用線上預約服務，節省等候時間。