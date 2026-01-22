高雄新莊高中實驗室深夜火警 垃圾桶不明原因自燃

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立新莊高中昨(21)日深夜約10點半發生火警，起火點為學校1樓化學實驗室走廊的垃圾桶突然自燃，幸學校保全發現後立即撥打119並拿滅火器滅火，火勢約15分鐘後被撲滅。

新莊高中校長王明政表示，目前仍不清楚起火原因，調閱監視器當時也沒有人行經火災現場，已排除遭縱火的可能。不過學校昨天下午實驗室有進行鍍鋅實驗，但實驗結束後，學生下午4點多放學後即離去，未料事隔近8小時後會竄火。

廣告 廣告

王明政說，火警造成部分牆面受損、磁磚掉落，幸未釀成更大災情，起火原因仍待調查釐清，但日後會請老師再加強學生垃圾分類及注意實驗後材料的丟棄可能造成的危險等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

左營區新莊高中離奇火警 1樓雜物疑無故自燃

轟！計程車噴火司機腿軟 警拉一把救離火海

