高雄旅展優惠有禮！ 華航機票最高折1,200元

2025 高雄旅展於11月28日至12月1日熱鬧登場，中華航空今年以全新升級的內容與設計亮相，特別推出旅展限定四天專屬優惠。活動期間，凡購買華航高雄出發的來回機票，最高可享現折1,200元的超值回饋。無論是直飛大阪、東京、首爾、曼谷、新加坡、香港等熱門航點，旅客都能以極具競爭力的價格，輕鬆規劃2026年必訪行程。這是南台灣一年一度不可錯過的購票良機，邀請大家把握機會，開啟精彩旅程。

本次華航於高雄冬季旅展特別以「綠色會展」為核心概念，展區全程採用零碳排材質打造，呼應企業持續推動永續發展的精神。隨著華航全新直飛鳳凰城航線啟航，展場更以「陽光之城」為主題延伸設計，讓旅客步入展區彷彿走進美國西南的沙漠風情與經典公路景致。搭配 LED 透明屏幕的大器呈現，不僅展示華航的精緻品牌美學，也象徵一扇通往世界旅程的任意門，邀請旅客自由穿梭全球，開啟下一段冒險。

▲華航高雄旅展精緻設計等你來體驗 (圖/中華航空)

線上旅展同場歡慶 登錄抽機票、五星住宿及高鐵等豐富大獎

在高雄旅展期間，購買華航高雄出發機票不僅可享機票折扣，還能同步獲得華航x高鐵聯票最低78折的超值優惠，讓南北往返更省心、更省荷包。此外，即日起至12月10日，只要完成購票並登錄，即可參加抽獎加碼活動，有機會獲得高雄出發來回機票、高鐵半價乘車券、高鐵假期500元抵用券等多項好禮，旅程優惠一路從地面延伸到空中，超值感全面升級。

▲購票並完成登錄，有機會抽中皮卡丘彩繪模型機。 (圖/中華航空)

旅展現場設有限定活動場次，旅客只要參加拍貼體驗，並完成打卡上傳，即可獲得限量精美小禮，讓每位到場參觀的旅客都能和中華航空一起把美好回憶帶回家。此外，今年特別推出「最新航點：鳳凰城（Phoenix）」主題拍貼框，邀請民眾與親友一起留下旅行啟程前最具紀念價值的一刻。購買沖繩航線的旅客，更可獲得沖繩觀光局提供的托特包，數量有限送完為止。此外，華航最新亮相的AI 互動虛擬人Aria與Miles現身展區與現場旅客互動，透過問答方式展示智慧客服的未來體驗，讓參觀民眾感受航空科技的最新進化。

華航此次於高雄旅展推出的優惠及互動活動，集結票價折扣、限定拍貼、精美贈品、智慧科技展示於一身，四天限定、錯過不再。旅客不僅能搶先享受年底最大優惠，也能於現場與家人朋友共享旅展樂趣。中華航空誠摯邀請民眾把握 11/28–12/1 四天展期，前往華航攤位，親身感受年度限定的多重旅展好禮與專屬優惠，與我們一同開啟精彩旅程。 查看原文