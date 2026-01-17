高雄旅館吊掛鋼板如「血滴子」 無視下方車流 最高挨罰30萬

高雄市新興區六合一路與復興一路口，一家旅館在進行高空吊掛鋼板作業時，吊掛物竟直接盤旋在正停等紅綠燈的汽機車上方，現場卻無任何防護措施或警示。（圖／高市警方）

高雄市新興區六合一路與復興一路口，一家旅館在進行高空吊掛鋼板作業時，吊掛物竟直接盤旋在正停等紅綠燈的汽機車上方，現場卻無任何防護措施或警示，民眾驚見鋼板搖搖欲墜的恐怖景象，彷彿大型血滴子吊頭頂，直呼罔顧人命。高雄市勞工局與警方接獲檢舉後介入調查，施工業者除面臨最高30萬元的罰鍰外，甚至可能涉及刑法。

經勞工局檢視民眾拍攝的影像，發現吊掛作業期間，施工單位並未採取防止吊掛物通過人員上方，或是禁止人員進入吊掛物下方的安全設備與措施。此舉涉及違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，勞檢處將派員入場調查釐清。勞工局強調，若查證屬實，將對施工業者處以3萬至30萬元罰鍰，並呼籲事業單位應落實巡檢，確實監督吊掛安全性。

轄區新興警分局指出，中正所於16日上午10時52分接獲通報，指該路口疑似有違規施工，員警到場查證後發現，該工程雖有申請路權，核定於1月15日至20日間進行吊掛，但現場卻未依原先核准的「交通維持計畫」配置交通指揮人員引導通行，形同將馬路當成無防護的工作場所。

警方表示，施工單位已違反《道路交通管理處罰條例》，可處1200元至2400元罰鍰，並得勒令停工。此外，若因未設置安全設施而導致道路壅塞，或以其他方式使公眾往來發生危險，亦可能涉及《刑法》第185條妨害公眾往來安全罪，後續將依法偵辦。

警方及勞工局提醒，施工單位在利用道路作業時，必須嚴格遵守交維計畫，確保用路人安全。

