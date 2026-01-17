高雄旅館吊掛鋼板懸空恐危及行人 勞工局、警方介入調查

施工吊掛的鋼板盤旋於汽機車上方，未見任何防護措施或警示標示。 圖：翻攝自社會事新聞影音

[Newtalk新聞] 驚險畫面曝光！近日有民眾在高雄市新興區發現有業者在市區進行高空吊掛鋼板作業，卻未見任何防護措施，直言簡直「罔顧人命」。高雄市勞工局及轄區警方接獲通報後，已介入調查並依法處理。

高雄市新興區近日有業者進行高空吊掛鋼板作業，引發民眾關切。民眾目擊拍下，現場施工吊掛的鋼板直接盤旋於正停等紅綠燈的汽機車上方，且未見任何防護措施或警示標示，引發民眾質疑施工單位「罔顧人命」。

高雄市勞工局及轄區警方接獲通報後，已介入調查。勞工局指出，經檢視施工單位在吊掛作業期間，未採取防止吊掛物通過人員上方及未禁止人員進入吊掛物下方的安全措施，涉嫌違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定。勞檢處將派員入場勘查，若查證屬實，施工業者最高可被處以30萬元罰鍰。

警方表示，該工程雖依規申請路權，核定於1月15日至20日進行吊掛作業，但現場未依核准的「交通維持計畫」配置交通指揮人員，引導通行，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第3款規定，可處1,200元至2,400元罰鍰，並得勒令停工及責令清除。







