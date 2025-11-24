高雄旗山內門注意！11/25停水9小時 3800戶受影響、範圍曝光（示意圖:shutterstock/達志）

自來水公司旗山所明（25）日將辦理水源地加壓站發電機自動切換開關（ATS）增設工程，為配合施工，當日上午8時至下午5時將對高雄旗山、內門部分區域實施停水及降壓供水，預估約3800戶受影響，提醒居民提前儲水備用。

自來水公司表示，此次停水範圍包括內門區：富興路；旗山區：中正路、中興街、光正街、協和街、合和街、和正街、和興街、大德路、大林街、富林街、富田街、富興路、平和街、延平一路、延開街、德義街、志航街、旗南一路、旗文路、旗甲路一至四段、日新街、樂和街、民族一至三街、民權一至三街、永和街、永安街、永福街、泰山路、溝坪路、福前街、福安街、福正街、義德街、華中街、華山路、華興路等多處。

降壓供水區域則涵蓋旗山區中學路、中山路、中山南街、仁和街、吉祥街、大同街、平和街、延平一路、復新東街、復新街、德昌路、德義街、志航街、懷生街、文中路、旗南一路、旗文路、旗新街、旗甲路一段、民享街、民生一、二街、永安街、永平街、永福街、泰安街、福中街、義德街、華中街等地。

自來水公司呼籲，停水期間請民眾妥善儲水，並注意用水安全，恢復供水後初期水質可能略顯混濁，建議先放流水，待水質清澈後再使用。

