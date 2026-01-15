高雄旗山馬頭山橋下驚見蠟化坐姿男屍 民眾嚇壞報警

有民眾15日於高雄旗山馬頭山一帶一處橋下發現一具蠟化風乾男屍。(圖／示意圖／翻攝自pixabay)

高雄市旗山區馬頭山一帶一處橋下15日下午被人發現一具蠟化風乾男屍。有民眾報案指出，於該橋下發現疑似人形遺體，警方獲報到場時，確認該具遺體已被蠟化風乾，同時封鎖周邊區域進行調查，初步排除外力介入，至於詳細死因仍有待進一步調查離清。

據了解，該具遺體初步判斷為男屍，其被發現時呈現坐姿，外觀上已明顯被風乾並出現蠟化情形，研判死亡時間已久，因此一度無法確認性別，加上其面部容貌難以辨識，後續以身形推測，死者應為男性。而警方採證後，遺體外觀上也並未發現有傷口或是打鬥痕跡，現場也未有發現可疑跡證，初步排除外力介入跡象。

經進一步查證後，警方確認該名死者為35歲男性，同時通報橋頭地檢署，後續由檢察官進行相驗，以釐清死亡時間與死因。

