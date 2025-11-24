高雄旗山、內門11/25停水9小時 影響3800戶

高雄市自來水公司於24日宣布，因應水源地加壓站的發電機自動切換開關（ATS）增設工程，將於明日（25日）上午8點至下午5點在旗山區及內門區進行停水作業，預計將影響約3800戶居民。停水範圍涵蓋高雄市內門區的富興路及旗山區的多條街道，包括中正路、中興街、光正街等。

高雄旗山、內門11/25停水9小時。（資料示意圖／中天新聞）

自來水公司提醒居民，停水期間應提前儲水以應對用水需求，並在供水恢復後，初期水質可能會略顯混濁，建議先放流水至水質清澈後再使用。該公司強調，居民在停水期間應關閉電動抽水機電源，以防止意外情況發生。

停水範圍

高雄市內門區富興路；旗山區中正路、中興街、光正街、協和街、合和街、和正街、和興街、大德路、大林街、富林街、富田街、富興路、平和街、延平一路、延開街、德義街、志航街、旗南一路、旗文路、旗甲路一至四段、日新街、樂和街、民族一至三街、民權一至三街、永和街、永安街、永福街、泰山路、溝坪路、福前街、福安街、福正街、義德街、華中街、華山路、華興路等多處。

降壓供水區

旗山區中學路、中山路、中山南街、仁和街、吉祥街、大同街、平和街、延平一路、復新東街、復新街、德昌路、德義街、志航街、懷生街、文中路、旗南一路、旗文路、旗新街、旗甲路一段、民享街、民生一、二街、永安街、永平街、永福街、泰安街、福中街、義德街、華中街等地。

