高雄旗津天聖宮4/17-19「后巡海陸、與神同行」海陸進香盛會

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄旗津天聖宮4月17日至19日舉行「后巡海陸、與神同行」海陸進香盛會，創辦人陳姿蓉、主委林秀水、高市海洋局局長石慶豐、旗津區長張淑貞、民政局宗教禮俗科科長李和家等人參與今(5)日宣傳活動，透過記者會宣布，這次將以海洋與陸地雙線並進的方式，讓香客透過搭船與親身行走，感受宗教信仰和庶民生活的深厚連結。

現場播放由人工智慧技術製作影片，述說建廟43年歷史，並安排南台灣舞蹈團敦煌舞、媽祖主題曲獻唱等表演，廟方人員也展示聖母乩身御筆署名札金、媽祖宮印記名壓轎金、山津塢作品等贈品，即日起提前完成報名及邀約20名信眾參與就能獲得。

天聖宮為方便大眾親近媽祖，更特別開出香客信眾進香團與由網紅展榮、展瑞帶隊限量名額的文化體驗行旅團，30天內完成報名還有廟方加送「媽祖宮印記名壓轎金」，歡迎大眾踴躍報名。

高雄市政府海洋局石慶豐局長表示媽祖信仰到現在已經1038年，媽祖保佑海上行船，路上行車的人平安，也祈求這次海陸進香一定圓滿順利。旗津區公所張淑貞區長表示，旗津天聖宮長久以來一直是我們當地的信仰中心，為了弘揚媽祖文化，廟方舉辦了后巡海陸與神同行的活動，希望此次活動能平安成功。

天聖宮監事鐘鈺旻藉記者會說明「后巡海陸，與神同行～丙午年旗津天聖宮海陸進香活動」內容，他強調，今年「旗聖媽」北港進香活動得到各方友人贊助支持，包含環球海事救護有限公司將以水門禮向媽祖致敬，艇萌玩家兩台海上超跑遊艇更將偕同十二艘漁船擔任高雄港開路船，再由海巡艦艇接手護航抵達嘉義布袋港展開徒步進香。

沿途將經過布袋武聖宮、布袋嘉應廟、郭岑寮海國宮、過溝建德宮，到達朴子配天宮駐駕一晚。隔日清晨，隊伍再從配天宮出發，沿途行經新吉庄德安宮、雙溪口石碼宮、蒜頭永安宮、港尾寮紫極殿、北港莊儀團，最終抵達北港朝天宮，完成海陸進香的核心路線。活動最後一天，參與者再由巴士接駁至布袋港後搭船返回高雄港。船上特別安排祈福遊高雄港路線。船隻抵達旗津漁港，經遶境後回到旗津天聖宮安座，圓滿完成三天兩夜的進香大典。

天聖宮強調，歡迎無論是不是媽祖信徒的民眾，或是曾經跟隨過媽祖進香活動的香客，都能來體驗一次不同於北部白沙屯媽、中部大甲媽，來自南台灣獨一無二的旗津旗聖媽海陸進香與神同行活動。活動從即日開始展開報名，歡迎搜尋旗津天聖宮官網點擊填寫資料後，就可以一起與媽祖同行，共同參與這次活動，報名資訊可上旗津天聖宮官網及官方社群查詢或電洽(07)5714363。（圖／記者王雯玲翻攝）