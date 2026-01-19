高雄旗津拆船廠停擺逾半年 擬移至興達海基引反彈

漁港內停滿漁船，漁業署推動遠洋漁業減船計劃，光高雄就有82艘大釣及魷釣船登記，讓當地拆船業務量大增。但既有的旗津拆船廠因緊鄰民宅，有噪音、油污等問題引發民怨，讓港務公司停止核准拆船案件，拆船作業因此停擺超過半年，前鎮漁港待拆漁船無處可去。

台灣區遠洋魷秋同業公會總幹事施教智表示，「本來他們旗津那邊是有2家啦，當然是因為跟民宅比較靠近，因為去（2025）年拆船的數量比較多一點，讓居民他們覺得說，拆船的頻率好像都沒有歇過，造成他們對於這個產業在那邊有所抗拒。」

已報廢的漁船側翻在水裡，不只前鎮，興達港情人碼頭也停了十幾艘待拆舊漁船。遠洋漁業兩大公會考量興達港腹地較大，希望爭取在興達港一帶設臨時拆船廠，行政院去年10月也核定同意租借興達海基部分場地，引來反彈聲音。

當地居民蔡先生說道，「污染就不太好啦。」

當地居民黃先生認為，「這個應該是不用問吧，應該是大家都不要只是說，如果假設政府要強制去做，你也沒辦法。」

待拆漁船邊圍著攔油索，拆船作業有汙染、噪音等疑慮，導致地方難有共識，但舊漁船不拆，若遇颱風恐怕釀成更大風險。

高雄市海洋局副局長羅長安指出，「去年的11月21日，有立委召開興達港漁船解體的作業量能的一個協調會，我們也期待，透過漁業署跟地方溝通，把這個我們漁船去化的問題，能夠做進一步的處理。」

高雄走過拆船王國的盛名，如今物換星移，漁業署回應，興達港區漁會跟興達海基公司已在研商租金事宜，後續將召開地方說明會與居民溝通，漁業署也將組成漁船解體查核小組，確保解體漁船符合環保法規、施工安全等規定。

