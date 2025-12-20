高雄旗鼓鹽區議員初選人林哲弘 看高雄新航線開通～到日本更方便了！

【互傳媒/ 記者 范家豪 / 高雄 報導】 旗鼓鹽議員初選人林哲弘 : 看到「#高雄－#東京成田」新航線開通，真的很替南部人開心。

對我們旗津、鼓山、鹽埕的鄉親來說，這不只是多一條航線而已，而是——

✅ 出差談合作更省時間

✅ 觀光旅遊說走就走

✅ 也讓日本朋友更容易飛來高雄，感受冬天的陽光、港都的熱情和在地美食 🌞🍜

我也要感謝長期在交通議題上努力協調的立法委員們，像是李昆澤委員、許智傑委員，讓高雄能持續把國際航線網絡「一條一條接回來」，往東北亞、東南亞走得更穩、更遠。🤝

台日之間的友誼，很多高雄人都記得：在災難時互相支援，在平常也用旅遊與交流把感情越走越近。這種「人民對人民」的連結，才是最真、也最長久的力量。🌸

這次捷星日本航空用 A320 執飛，每日一班往返，單程 2998 元起，真的很有吸引力！

希望這條航線班班客滿，也期待未來更多航點、更多選擇，讓高雄繼續成為南台灣的重要交通樞紐。🌍✨