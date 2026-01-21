高雄日式飯糰舊址開新店 未開先被刷1星評論 店家：不擔心

高雄市 / 綜合報導

高雄鼓山區青海路上，去年與房東多次鬧出爭議的日式飯糰店，搬離舊址之後，如今原址火速進駐新租客，要開海產粥店，只是店都還沒正式營業，就有網友刷一星評論，不過業者倒是說有了解過房東過去與飯糰店發生的爭議，實際和房東相處起來沒有問題，不擔心會影響生意。

高雄鼓山區青海路上，與房東多次鬧出爭議的日式飯糰店，搬走之後，新進駐這間海產粥店，裝潢主打文青風格，店都還沒正式開幕，就被刷一星評論，有網友留言房東會摔花盆，引來業者親自回應，謝謝提醒有做過調查目前已經釐清，但類似的評論不只一則。

海產粥店的前身日式飯糰店，去年4月因為房東怒砸盆栽，爆出租約爭議，之後雙方陸續發生多次衝突，業者決定搬離舊址，如今海產粥進駐，還沒開幕就被刷一星，會不會影響日後生意？老闆說不擔心，海產粥業者Kevin說：「在簽之前我們都知道所有的事情，所以不擔心，房東其實人還滿好的，以這個地區來講，房東租的是價錢算滿合理的。」

飯糰店，過去租1樓店面月租金約2萬，換算單坪租金1266元，退租之後，房東重新PO出的招租訊息，月租金開出3萬元，價格調漲，不過以青海商圈來說，房仲認為，很合理，房仲莊宗穎說：「這邊，這個路段我覺得合理的租金，大概依照使用坪數，坪效大概1坪每個月2千元，因為他這邊算是青海路比較沒有到商圈這麼聚集的路段。」青海商圈，聚集各大餐飲和品牌，只要租金合理，空租率不高，如今新租客火速進駐，還沒開幕，就在網路上引發話題。

