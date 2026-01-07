高雄日料百匯爆食安！2人吃蟹腳嘴腫就醫

日式料理自助吧蟹腳食用後不適，衛生局到場查察並抽驗送驗。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

有民眾於社群媒體反映，日前至高雄一家知名的日式料理自助吧用餐，食用蟹腳後出現身體不適情形，引發食品安全疑慮，高雄市政府衛生局今（7）日派員前往現場查察，並已抽驗同批蟹腳送驗，將依檢驗結果憑辦。

衛生局表示，經查該日用餐人數共775人，蟹腳供應量約122.4公斤，業者指出，當天共接獲2名消費者於現場反映食用後出現嘴唇腫脹等不適症狀，隨即陪同就醫，後續症狀已獲緩解。

衛生局依「食品良好衛生規範準則」進行查察，現場作業環境及製程衛生尚符合規定，業者每日自行清潔消毒，並已完成食品業者登錄及投保產品責任險，目前已針對同批食材蟹腳進行抽驗，後續將視檢驗結果依法處理。

廣告 廣告

衛生局呼籲業者應持續依規定落實作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者飲食安全；並提醒民眾，如發現食品衛生疑慮，可向衛生局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

更多中時新聞網報導

《怪奇物語》「威可那」享受凌晨上工

3大年齡層檢視保單 業者教撇步

印尼移工直聘 增營造等3業