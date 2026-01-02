高雄日治時期華麗神轎曝 東港250萬檜木神轎吸睛！

高雄市 / 綜合報導

神轎之所以尊貴，正是因為很多都是流傳好幾個世代下來的。高雄岡山壽天宮的「天照大小神轎」，就是日治時期所遺留下的「日式神轎」，大神轎有鳥居裝飾，廟方接收後請人整修，融入華麗的台式神轎風格，號稱是全台最奢華的日本神轎；另外在東港東隆壇，也有一頂神轎很特別，以台灣檜木製成，外貼2萬5千張金箔，總造價250萬元，神明出巡或是重要場合，會開啟閃耀的LED燈，時髦又吸睛。

天照大神轎，外貼金箔金光閃閃，有鳥居裝飾，轎身雕花十分精緻，最頂端佇立著鳳凰，象徵祥瑞與平安，從日治時期流傳下來，華麗的神轎，就在高雄岡山壽天宮。

岡山壽天宮導覽員李小姐說：「這日本岡山神社遺留下來的，日本岡山神社它是民國24年建造完成，所以如果到現在大概有90年左右(歷史)。」這一頂日本神轎，經由廟方接收整理完後，融入華麗的台式神轎風格，珍貴的古物並沒有特別防竊，信徒走進廟裡就能欣賞，因為大神轎非常地重，就算出動8個人，也很難搬得走。

岡山壽天宮導覽員李小姐說：「這古物的東西大家都很仔細，像我們平常整理，我們也不敢亂去觸碰它，就刷子稍微刷一下灰塵之類的。」有奢華的古老日式神轎，全台唯一的「螺絲媽祖」，也在這裡，用3萬8000個螺絲扣件打造的藝術品，呼應岡山是螺絲重鎮。

再來到屏東，裝上LED燈，七彩繽紛的神轎十分吸睛，就連令旗也是閃閃發光，東港東隆壇這頂神轎，以台灣檜木製成，外貼2萬5千張金箔，總造價250萬元，淨重137公斤，神明出巡或是重要場合，就會開啟閃耀的LED燈。東港東隆壇參事蔡木印說：「有重要的(場合)，才會用那種LED燈。」一頂頂神轎，承載的不只是信仰力量，更記錄了時代變遷，與地方工藝的軌跡，值得被好好珍惜。

