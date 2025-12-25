高雄明年將增10里、裁併7里 龍水里長：未採納地方意見

休假日一早，高雄不少民眾到美術館周邊休閒、運動，這裡是高雄的美術館特區，所屬龍水里人口數3萬多人，是全國第2大里，明年7月1日將拆成北美術館、南美術館2個里。

民進黨高雄市議員李喬如回應，「很難過也很失望，也很難認同呀，但是我的建議權沒有辦法干預到它的裁量權。擔心1分為2里之後，將來為了整體開發，而產生2個不同的里長、不同的意見。」

消息一出，里長初學霖感到錯愕跟遺憾，質疑第1次公聽會沒共識，承諾要開第2次，還沒召開市府就自行決定拆里，地方多數拒拆的心聲沒被採納，也質疑公聽會只是完成程序、走過場，不是真正傾聽民意。

高雄市龍水里民認為，「條件相同的時候，里民的條件相同的時候，這樣誰要優先？北邊北美術館的里民優先，還是南邊南美術館的里民優先？我覺得這是都沒去討論到的問題。」

高雄市龍水里民表示，「學區、房價都有影響，那最後沒辦法的話還是得配合。」

龍水里地處高雄精華地段，雖然市府表示學區不受影響，還是有里民認為未來充滿不確定性。

高雄市民政局副局長吳淑惠說明，「無論是在行政資源或者是整個管理規模上，都是一個極大的一個負荷，行政資源的配置會很明顯的失衡。」

市府回應，里編組調整是為了避免基層行政量能失衡，與里鄰長同酬不同工等問題，已經充分與地方溝通及行政審議程序，全市將有左營、楠梓、鼓山等7區21里調整，全市合計新增10里、裁併7里，從2026年7月1日生效。

