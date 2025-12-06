高雄明日大停水！11行政區受影響 10小時沒水用

高雄市部分地區因澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，將面臨約10小時的大停水。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣自來水公司表示，明（7日）將進行澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，並同步辦理多處管線維修作業，因此將從上午8時起實施為期10小時的停水或降壓措施，預計約60萬戶受影響。高雄市立委黃捷也提醒市民務必提前儲水。

台灣自來水公司表示，澄清湖淨水場依規定需進行年度電檢，為提升設備穩定度並避免重複停水，將同步辦理變電站拆除、前鎮區箱涵改善及仁武區管線維修等工程。因與高雄長庚醫院共用饋線，施工選在星期日進行。此次停水或降壓區域之外，多數地區供水正常，但末端與高地區域復水時間可能延後。台水提醒，民眾務必提前6小時完成儲水，停水期間也請關閉抽水機並留意工區交通管制。

廣告 廣告

高雄市立委黃捷也在臉書上公布最新停水資訊，全區停水的區域包含苓雅、仁武，部分停水則涵蓋三民、鳥松、鳳山與前鎮。降壓供水地區則包括鹽埕、新興、鼓山、前金、左營，以及鳳山、三民部分里。

詳細停水、降壓區域列表：

停水時間：12月7日 08:00-18:00

全區停水

苓雅區、仁武區

部分停水

鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里

鳳山區：忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里

前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里

三民區：本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、寶獅里、本揚里、本文里、寶業里、寶慶里、寶民里、寶國里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、本館里、寶中里

全區降壓

鹽埕區、新興區、鼓山區、前金區、左營區(莒光里、光輝里除外)

部分降壓

鳳山區：埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、文德里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、文衡里

三民區：精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里

更多東森新聞報導

又要停水！彰化部分地區 12/16一連23小時沒水用

獨家／西勢水庫剩3日供水量 廟口攤商憂「停水」難做生意

今晚快儲水！7縣市12/4大停水 最多停9小時

