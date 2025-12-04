高雄明星國小前家長會長吸金20億！政商名流討無錢 前夫慘背債

邱姓女子遭爆每月高額利息設局投資，初估吸金將近20億元。圖／翻攝自欠債不還交流區臉書社團

高雄三民區明星國小家長會長邱姓女子遭爆涉嫌以「每月高額利息」為誘因，向同校家長、退休校長、政商名流、醫師等布局長達4、5年投資計畫，最終因投資人利息未入帳，衝到校園向對方討債，才發現邱女早已出境、家中孩童也已輟學，僅剩前夫打零工維生、獨自償還債務；對此檢警初估邱女吸金將近20億元，將持續清查邱女、前夫及關係人金流。

邱姓女子人脈相當廣闊，不僅時常贊助校方茶點、出席活動，關係密切，更與黃姓高爾夫球教練結識，間接觸及高雄醫師、政商名流等人士，並透過家長會或球友活動時塑造多金形象，使「好友們」踏入投資局，承諾每月分紅。

起初邱女提出月息20%至30%條件，因投資者都有獲利，嚐到甜頭後紛紛加碼投資，不過4、5年過去，今年分紅停止發放，待投資人發現利息沒有入帳，驚覺有異狀時，事件爆開人已消失。

根據檢警調查發現，一對知名牙醫夫妻起初僅由醫師娘投入200萬元，因短期順利回本，成功說服丈夫砸1億元投資，甚至開出本票向親友籌資，整體投資金額逼近2億元；另外一名女子投資高達9千萬元，最終因利息有異，帶著本票直奔學校向邱女討債，才發現邱女早已消失，2名子女也呈現中輟狀態，才發現血本無歸。

不僅如此，投資營業名目眾多，包括飲料店、通訊行等業，不過投資之公司負責人都掛名於邱女前夫林姓男子，林男也成追討債務對象，更被法院判決清償；因受害者人數眾多，集體報案與申告，目前林男處境落魄，僅靠鋪柏油、打零工維生還債。

然而今年10月高雄檢警調發動大規模搜索行動，發現邱女與黃姓高爾夫教練7月早已出境，雖然黃男上個月中回台立刻被拘提，但他否認與邱女往來，經檢方訊後交保；檢方指出，因其出境是前往澳門，打算提報外逃經濟罪犯洽請調查局立即循兩岸司法互助程序協助查緝返國；至於邱女在案發前也已向林男辦理離婚，疑似提前脫產，目前持續清查邱女、邱夫、黃姓教練的金流，查清被害確切人數及金額。



