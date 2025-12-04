高雄明星國小爆「20億吸金案」！家長會長跑路 教育局急修法補破網

法務部調查局高雄市調查處。施書瑜攝



高雄教育圈驚傳吸金疑雲。曾任高雄某明星國小家長會多屆副會長的邱姓女子，被指以「投資借貸、高額月獲利」吸引家長會成員及教育界人士投入資金，金額恐逾20億。高市教育局今（12/4）證實，邱女於事件爆發後以「個人財務問題」簡訊請辭，並強調已啟動家長會相關修法，未來具貪瀆前科者將不得擔任會長。

據了解，邱女於112學年度當選該校家長會副會長，並在113學年度9月接任會長。然而在其子女於7月畢業前不久，即今年 5、6 月間，疑因事件陸續曝光而以簡訊請辭，學校也立即召開家長會臨時委員會選出代理會長，任期至 113學年度，並於114學年度由新任會長接任。

檢方表示，已於今年10月指揮警方發動搜索，並拘提邱女的林姓前夫。檢方認定其涉犯《銀行法》等罪嫌，聲請羈押，但法院裁定以3萬元交保、限制住居；另名涉案的高爾夫球教練疑於事發前出境，上月底返台即遭拘提，至於邱女，至今仍未現身。

教育局指出，校方清查後發現確有少數家長受影響，但事件並未牽涉學生權益，受害家長已向警方報案，目前由檢警持續偵辦；市府正針對《高級中等以下學校學生家長會設置自治條例》進行修法，未來將明訂若有貪污、瀆職等相關前科者不得擔任家長會長，已任職者亦將「當然解任」，藉此避免類似爭議再次發生。

教育局進一步說明，經查本案為三民區某國小前任家長會長，會長因為個人財務關係，事發後隨即以簡訊向學校提出請辭家長會長，學校表示有少數家長受波及，並無涉及學生權益，受害家長也已報案，有警政單位介入處理，目前檢調偵辦中。

教育局強調，本市高級中等以下學校學生家長會設置自治條例，刻正辦理修法作業，已納入曾犯貪污瀆職等罪者，不得擔任家長會長，已擔任者，當然解任，查本案事發當時，學校即刻召開家長會臨時委員會，選出代理會長，任期至113學年度為止，現學校於114學年度已由新任會長就任。

