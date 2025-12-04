高雄明星學校前家長會長疑吸金20億出境 雄檢：偵辦中

高雄市某明星學校傳出家長會前會長疑似吸金20億之後失聯，高雄地檢署表示，已指揮警調偵辦中。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市傳出某明星學校家長會前會長邱姓女子，疑似以高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界、醫界以及企業界大舉吸金，粗估吸金規模超過20億元，多名被害人向高雄地檢署提出告訴，檢警調10月間展開搜索並傳喚相關人員到案說明，但邱姓女子早在接獲報案之前，今年7月已經出境，仍未返國。（溫蘭魁報導）

根據了解，邱姓女子交友廣闊，她先開口借錢投資，從泡沫紅茶店到通訊行都有，部分公司的負責人登記為她的林姓前夫，招攬投資時允諾每個月可領取不等的利息。今年起疑似資金出現問題，投資人的分紅沒有入帳，傳出一名投資9000萬元的貴婦拿本票到學校討債，才發現邱姓女子已經失聯，2個孩子也已經轉學或畢業，7月起，被害人陸續浮出檯面，除了家長會成員之外，甚至傳出有些是現任和退休校長以及企業界和醫界。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，雄檢接獲報案與相關情資後，立即指揮調查局高雄市調處偵辦：「於10月間執行搜索及傳喚相關人員，將積極蒐集證據以釐清事實。另邱姓被告於本署接獲情資前（7月初）已出境迄未歸國，將循相關途徑予以追緝。」

高雄市教育局對此表示，事件爆發後，這名會長隨即以簡訊向學校請辭家長會長，校方說，確實有少數家長受波及，學校也立即召開家長會臨時委員會，選出代理會長，新任會長已經在114學年度就任。