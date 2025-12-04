高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生

即時中心／林韋慈報導

高雄某國小前家長會邱姓幹部涉嫌透過多家公司吸引教育界、醫界及企業界友人投資，部分公司則以其林姓前夫掛名為負責人。投資者聯繫不上邱女，才發現她已出境潛逃；事後聯絡林男，才知他雖名義上為公司負責人，但背負千萬債務，僅靠打零工維生，境遇悽慘。





據了解，邱女以家長會身份取得其他家長信任，並出手闊綽，透過投資名義借款，涉及行業包括通訊行與泡沫紅茶店，名目繁多。公司登記資本額從數百萬元到5000萬元不等，投資時承諾每月固定利息，不少醫界及企業界家長參與其中。

警方指出，邱女疑以高額投資利潤（每月20至30%）吸引家長會成員、現任或退休校長投資，涉案金額從數百萬元至上億元不等。檢警調查後發現，46歲邱女在高雄某國小擔任家長會幹部五年多，藉此累積人脈，認識補教界、醫界及企業界人士。檢警搜索時，邱女已出境，目前全案仍擴大偵辦中。

教育局今天透過文字訊息說明，經查邱女為三民區某國小前任家長會長，事發後已以簡訊向學校請辭家長會長。學校表示，僅少數家長受波及，學生權益未受影響，受害家長已報案，檢調正積極偵辦中。

教育局補充，事發後學校已召開家長會臨時委員會，選出代理會長，目前新任會長已就任。此外，市府正修訂《高雄市高級中等以下學校學生家長會設置自治條例》，規定曾犯貪污瀆職等罪者不得擔任家長會長，已任者亦應解任。

