高雄星光水岸公園未驗收即營運？ 許采蓁轟市府用人肉驗收

市議員許采蓁質疑，高雄星光水岸公園沒有驗收就試營運？如果有小朋友受傷、腦震盪，甚至出現更嚴重的意外，這要算誰的？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁十日質疑，高雄星光水岸公園沒有驗收就試營運？如果有小朋友受傷、腦震盪，甚至出現更嚴重的意外，這要算誰的？誰要負責？

許采蓁表示，高雄星光水岸公園十月底試營運，吸引大批親子前往戲水，不過，開放首日便傳出多起民眾滑倒意外，這段時間她曾多次發文請高雄市政府工務局提供星光水岸公園的「竣工圖」及各次驗收的「會勘會議紀錄」，但工務局均回應無法提供各次驗收會勘會議紀錄給她。

許采蓁強調，無論是藐視議會職權不願提供，或是工務局根本沒有進行驗收導致沒有會議記錄，都是市府愧於職權。

廣告 廣告

許采蓁認為，星光水岸公園是高雄市政府「人肉驗收」！如果高雄市政府沒有驗收就試營運，就是拿小朋友的安全，「用人肉」替高雄市政府驗收，今天沒出事不代表市府可以僥倖。

許采蓁質疑，一個沒驗收的場地，如果有小朋友受傷、腦震盪，甚至出現更嚴重的意外，這要算誰的？