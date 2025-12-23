高雄星級酒店推一站式跨年饗宴 美食、香檳與派對優雅迎接2026

歲末年終之際，高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）推出跨年夜限定的一站式餐飲與派對體驗，串聯義式海陸饗宴、法國香檳品酩與電音派對節奏，從餐桌到舞池打造完整迎新動線，邀請賓客在多元場域中自在轉換節奏，優雅迎接充滿期待的2026年。

↑圖說：高雄洲際酒店SEEDS大地義義式餐廳推出跨年夜香檳自助式晚宴。（圖片來源：高雄洲際酒店提供）

跨年夜晚餐時段，酒店一樓SEEDS大地義式餐廳於12月31日18時至21時推出「義式香檳跨年自助晚宴」，以義大利餐桌文化中分享與團聚的精神為主軸，營造如同置身家族歡聚的溫馨氛圍。餐檯主打精緻海陸料理，包括牛肝菌松露焗烤龍蝦、爐烤Prime美國沙朗牛排等佳餚，搭配歐系香檳迎賓與多款精選葡萄酒無限暢飲，讓賓客在自在取用與交流中，為跨年夜揭開熱鬧序幕。

↑圖說：WA-RA日式餐廳於跨年夜推出暢飲派對。（圖片來源：高雄洲際酒店提供）

餐後，賓客可轉往酒店五樓WA-RA日式餐廳，參加單日限定的「WA-RA跨年派對」。派對於22時30分至翌日0時30分登場，提供兩小時無限暢飲，酒款涵蓋生啤酒、Highball、氣泡酒與指定調酒，新年倒數時刻並將獻上氣泡酒與賓客一同舉杯迎新。派對現場結合DJ音樂節奏與光雕數位藝術投影，不定時加碼隨機免費Shots，營造輕鬆時尚、充滿互動感的跨年夜氛圍。

↑圖說：作為酒店迎賓與相聚的重要場域，BL.T33 以輕鬆社交的大廳酒吧氛圍，成為跨年夜舉杯的最佳起點。（圖片來源：高雄洲際酒店提供）

此外，酒店一樓大廳酒吧BL.T33也於12月31日推出跨年快閃優惠「氣泡時刻・買一送一」，精選法國香檳名莊Pommery Brut Royal NV，提供單杯與單瓶買一送一禮遇。BL.T33以輕鬆社交的大廳酒吧氛圍，成為賓客跨年夜舉杯暖身的最佳起點，細緻氣泡與清新果香，為迎新時刻增添從容而優雅的儀式感。

高雄洲際酒店表示，希望透過結合美食、香檳與音樂的跨年規劃，讓賓客不必奔波轉場，即可在同一座酒店中完成從團聚、歡飲到倒數的迎新體驗，為2026年的第一刻留下難忘回憶。

