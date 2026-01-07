高雄春天藝術節第17年 高市國、高市交首波節目啟售
充滿感動、獨具魅力的「高雄春天藝術節」第十七年首波節目已經陸續啟售，高雄市國樂團與高雄市交響樂團兩大城市樂團雙雙推出多檔主題名家廳堂節目正分波段啟售，主辦單位高市府文化局與高雄愛樂文化藝術基金會感謝樂迷戲迷一年來的期待，特別推出早鳥優惠七折直至一月十九日，該期間購票樂迷不但享有票價優惠還可以優先選擇最佳觀賞位置！文化幣青年席另有規劃五折優惠、敬老票五折，歡迎符合資格年齡層多加利用優惠購票。(見圖)
文化局今(七)日說明，高雄市國樂團與名家音廳堂節目有：三月廿二日高雄市國樂團《和》音樂會以簡約的「和」為題，透過四部橫跨傳統與當代的作品，展現人、文化、音樂之間相互映照的和諧關係，指揮是活躍於當代跨音樂領域-曾維庸率領高雄市國樂團，並邀集小提琴-李宜錦、二胡-蔡佩怡與揚琴-杜宛霖攜手共同織就一幅以「融合」為美學核心的音響畫卷；特別介紹其中的曲目《茉莉花》取材自家喻戶曉的江南民歌，作曲家劉文金以民族管弦樂的豐富色彩重塑並巧妙融入普契尼《杜蘭朵》旋律，使民歌的清芬與歌劇的戲劇張力同時綻放，並在熟悉與新鮮之間取得優雅平衡，宛如一縷淡雅芬芳開啟「和」的音樂旅程；壓軸曲目是羅偉倫《天網》以截然不同的音響語彙，將整場音樂會推向震撼的終章。音符之間的交會，不僅描繪和諧的理想，也照亮人心以愛與和平的音符為光，帶領樂迷在音樂之中，看見世界、看見彼此，也看見內心深處那份靜好的和諧，願這場音樂旅程，能在動盪的時代中留下溫暖而明亮的光。
四月十一至十二日《Formosa音樂冒險王》高市國親子音樂會以「用音樂遊歷臺灣」為核心概念，打造適合孩童觀賞的跨領域舞台製作，節目取材自臺灣多元的自然地貌、人文風景與地方特色，用樂曲帶領觀眾自南到北、由山至海，走訪多處具代表性的島嶼景點，在音樂、戲劇與影像交織中展開一段奇幻且富教育性的旅程；由指揮林亦輝領航高雄市國樂團攜手「小浪潮創作體」共同演出，以「音樂地圖」陪伴大小朋友探索家鄉，以劇場啟發想像，開啟一段專屬於全家人的音樂環台灣島冒險。
高雄市交響樂團四月廿五日推出《哲人‧琴思》列夫席茲音樂會，在台灣以演奏巴赫（Bach）作品聞名的鋼琴家列夫席茲被台灣媒體譽為「音樂苦行僧」，他曾連續四小時演出蕭士塔高維契《二十四首前奏曲與賦格》，並在單一樂季內兩次演出貝多芬三十二首鋼琴奏鳴曲全集，甚至於二○二三年在台展開為期近兩週的巴赫鋼琴馬拉松音樂會。四月廿五日在衛武營音樂廳吳曜宇指揮將帶領高雄市交響樂團，攜手這位具有獨特個人魅力、技藝精湛、且對音樂有著深刻哲學思考的頂尖鋼琴家，帶來一場與世代樂迷的深度對話。
鋼琴家-康斯坦丁‧列夫席茲Konstantin Lifschitz生於烏克蘭哈爾科夫，是一位忠於樂譜、注重音樂內涵的藝術家，認為鋼琴家不應只專注於技巧，更應涉獵文學與藝術，以豐富音樂詮釋；列夫席茲在室內樂領域同樣是一位充滿熱情且成就斐然的音樂家，除了獨奏及協奏曲演奏外，也積極參與室內樂演出，並與多位世界級藝術家有過精彩合作；四月這位鋼琴大師也將在四月廿六日與高市交小樂集合作演出蕭士塔高維契二首作品，在衛武營表演廳近距離的呈現給樂迷更多樣貌的鋼琴精湛技藝。
高雄春天藝術節感謝觀眾等待，歡迎觀眾提早預留時間將日期留下來並享有優惠價；由財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會所推出多場自製演出節目，首波啟售後直至一月十九日，多個節目享早鳥七折優惠(最低票價不折扣)，各節目規劃有青年席「成年禮金」五折專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用：更多早鳥、節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，各波段啟售之最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網(https://ksaf.khcc.gov.tw/)查詢。
其他人也在看
南投冬季活動接續不斷 許縣長歡迎遊客體驗南投之美
南投縣這個冬天很熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大活動外，集集線小火車在一月五日復駛，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也在將二月五日啟用，縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，也把在地豐富優質的農特產品帶回家。南投縣政府五日召開一月份第一次縣務會議，會中由各業務單位提出重要業務報告，縣長許淑華表示，縣府已連續十年在農曆春節期間辦理南投燈會活動，今年預計從二月十四日至三月八日，每年都會為南投縣帶來高達好幾百萬的觀光人潮，帶動整個週邊的觀光效益近二十億元，就是希望春節過年期間的假期，大家都能夠選擇南投做為旅遊首選。許縣長指出，今年最特別的觀光亮點就是將在二月五日開園啟用的草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，此工程除了榮獲第二十五屆公共工程金質獎建築類的殊榮 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 2
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
蒐羅日本京都冬季 雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)
蒐羅日本京都冬季雪國、旬味、開運之深度五感行旅(上)，圖為冬灯廊【旅遊經洪書瑱報導】日本千年古都的京旅遊經 ・ 1 天前 ・ 1
京都一日遊景點推薦！代表性地標級IG打卡點美食一天走逛吃買超滿足
京都之所以迷人，不只是因為古色古香的街景，更在於它同時保留了日本千年的文化脈動與四季風景。對初訪者來說，京都彷彿是一座活著的歷史博物館；對老旅人而言，它又像一位永遠看不膩的老朋友，每次造訪都能發現新的驚喜。從莊嚴壯麗的清水寺，到象徵城市的京都塔、熱鬧豐盛的錦市場，以及金光閃閃的金閣寺，每個景點都承載著獨特故事與城市靈魂。本篇攻略將帶你一次掌握京都的代表性必訪景點，不論你是準備第一次踏上京都，還是想用更有效率的方式規劃旅程，都能一次收集多個IG版面充滿京都感性的畫面！景點+ ・ 1 天前 ・ 發表留言
天災物價衝擊 創世基金會小額捐款減逾5萬筆
（中央社記者曾以寧台北6日電）受天災、物價衝擊，創世基金會去年小額捐款減逾5萬筆，年終結算捐款短少約新台幣6000萬元。歲末年終，基金會呼籲民眾認助年禮支持寒士吃飽，讓弱勢家庭也能吃豐盛年菜。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
澎湖元宵限定 澎管處推特色文化旅遊乞龜祈福送公仔
澎湖元宵乞龜文化深具地方特色，是澎湖人共同的宗教情感與生活記憶，也是旅客體驗「文化＋觀光」的最佳題材。觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「2026澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，本次更邀請全臺合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。元宵節為傳統農曆新年的重要節慶，也是澎湖每年觀光的重要開端，澎湖元宵節「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。本計畫以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，期待讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化能量與海 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
澎管處推特色旅遊 元宵乞龜祈福
澎湖元宵乞龜文化深具地方特色，是澎湖人共同的宗教情感與生活記憶，也是旅客體驗「文化＋觀光」的最佳題材。觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「二○二六年澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，本次更邀請全臺合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。元宵節為傳統農曆新年重要節慶，也是澎湖每年觀光的重要開端，澎湖元宵節「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。本計畫以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，期待讓旅客以更深度的方式認識澎湖的文化能量與海 ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 108
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 55
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 1
台股爆量資金何處來？彭金隆證實外資淨匯入「賣股錢未跑」 股價低於年線佔比高
台股大盤指數近日雖創新高、衝破三萬大關，但主要由台積電等科技股領漲，呈現觀光、傳信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 15