高雄春天藝術節邁入第17年 國樂、交響首波節目啟售早鳥七折登場

充滿感動與藝術魅力的「高雄春天藝術節」邁入第17年，高雄市國樂團與高雄市交響樂團率先揭開序幕，首波重點節目即日起陸續啟售。主辦單位高雄市政府文化局與高雄市愛樂文化藝術基金會回應樂迷長久期待，推出至1月19日止的早鳥七折優惠，購票民眾不僅可享票價折扣，還能優先選擇理想座位，並同步規劃文化幣青年席與敬老票五折優惠，邀請新舊樂迷走進音樂廳，共享春日藝文饗宴。

↑圖說：高雄市交響樂團廳堂演出節目，由吳耀宇指揮。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

廣告 廣告

高雄市國樂團今年以「名家音樂廳」系列率先登場，3月22日推出《和》音樂會，透過四部橫跨傳統與當代的作品，詮釋人、文化與音樂之間的和諧關係。由活躍於跨界音樂領域的指揮曾維庸率團演出，並邀集小提琴家李宜錦、二胡演奏家蔡佩怡與揚琴演奏家杜宛霖同台，交織出以「融合」為核心的音樂風景。其中劉文金改編的《茉莉花》，巧妙揉合江南民歌與普契尼《杜蘭朵》旋律，在熟悉與新意之間取得平衡；壓軸的羅偉倫《天網》則以強烈音響語彙，為音樂會畫下震撼句點，帶領聽眾在動盪時代中，尋找內心的平靜與和諧。

↑圖說：高雄市國樂團春藝 廳堂演出節目（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

親子族群同樣能在春藝中找到專屬舞台。4月11日至12日登場的《Formosa音樂冒險王》親子音樂會，以「用音樂遊歷臺灣」為概念，結合音樂、戲劇與影像，描繪臺灣多元的自然與人文風貌。由指揮林亦輝帶領高雄市國樂團，攜手「小浪潮創作體」，以「音樂地圖」引領大小朋友自南到北、由山到海，展開一段寓教於樂的環台灣島冒險。

↑圖說：高雄市國樂團親子節目2026春藝登場。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

高雄市交響樂團則於4月25日推出《哲人‧琴思》列夫席茲音樂會，邀請以詮釋巴赫作品聞名、被譽為「音樂苦行僧」的鋼琴家康斯坦丁．列夫席茲來台演出。由指揮吳曜宇率領高市交，與這位對音樂懷抱深刻哲學思考的鋼琴大師同台，展開一場跨世代的音樂對話。隔日4月26日，列夫席茲也將與高市交小樂集合作，在衛武營表演廳近距離呈現蕭士塔高維契作品，展現其在室內樂領域的精湛造詣。

高雄春天藝術節感謝觀眾耐心等待，邀請民眾提早規劃行程，把握早鳥優惠時機。首波啟售節目至1月19日止，多場演出提供七折早鳥價，並設有青年席「成年禮金」五折專屬優惠。更多節目資訊與購票方式，可至OPENTIX兩廳院生活售票網，或追蹤「高雄春天藝術節」官方社群平台與官網查詢最新動態。

更多品觀點報導

勞工大學瑜珈課進駐旗山 深化東高雄在地學習能量

高雄、和歌山城市影像互展 以照片深化台日交流情誼

