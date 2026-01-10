高雄春天藝術節高市國、高市交首波節目啟售 早鳥7折優惠

高雄春天藝術節高市國、高市交首波節目啟售，早鳥七折優惠樂迷。 （文化局提供）

記者王正平/高雄報導

「高雄春天藝術節」第17年首波節目陸續啟售，高雄市國樂團與高雄市交響樂團兩大城市樂團雙雙推出多檔主題名家廳堂節目正分波段啟售，主辦單位高雄市文化局與高雄愛樂文化藝術基金會特別推出早鳥優惠七折直到1/19，此期間購票樂迷不但享有票價優惠還可以優先選擇最佳觀賞位置；另，文化幣青年席另有規劃五折優惠、敬老票五折，歡迎符合資格年齡層多加利用優惠購票。

高雄市國樂團與名家音廳堂節目有：3/22高雄市國樂團《和》音樂會以簡約的「和」為題，透過四部橫跨傳統與當代的作品，展現人、文化、音樂之間相互映照的和諧關係，指揮是活躍於當代跨音樂領域-曾維庸率領高雄市國樂團，並邀集小提琴-李宜錦、二胡-蔡佩怡與揚琴-杜宛霖攜手共同織就一幅以「融合」為美學核心的音響畫卷。

特別介紹其中的曲目《茉莉花》取材自家喻戶曉的江南民歌，作曲家劉文金以民族管弦樂的豐富色彩重塑並巧妙融入普契尼《杜蘭朵》旋律，使民歌的清芬與歌劇的戲劇張力同時綻放，並在熟悉與新鮮之間取得優雅平衡，宛如一縷淡雅芬芳開啟「和」的音樂旅程；壓軸曲目是羅偉倫《天網》以截然不同的音響語彙，將整場音樂會推向震撼的終章。音符之間的交會，不僅描繪和諧的理想，也照亮人心以愛與和平的音符為光，帶領樂迷在音樂之中，看見世界、看見彼此，也看見內心深處那份靜好的和諧，願這場音樂旅程，能在動盪的時代中留下溫暖而明亮的光。

4/11-12《Formosa音樂冒險王》高市國親子音樂會以「用音樂遊歷臺灣」為核心概念，打造適合孩童觀賞的跨領域舞台製作，節目取材自臺灣多元的自然地貌、人文風景與地方特色，用樂曲帶領觀眾自南到北、由山至海，走訪多處具代表性的島嶼景點，在音樂、戲劇與影像交織中展開一段奇幻且富教育性的旅程；由指揮林亦輝領航高雄市國樂團攜手「小浪潮創作體」共同演出，以「音樂地圖」陪伴大小朋友探索家鄉，以劇場啟發想像，開啟一段專屬於全家人的音樂環台灣島冒險。

高雄市交響樂團4/25推出《哲人‧琴思》列夫席茲音樂會，在台灣以演奏巴赫（Bach）作品聞名的鋼琴家列夫席茲被台灣媒體譽為「音樂苦行僧」，他曾連續四小時演出蕭士塔高維契《二十四首前奏曲與賦格》，並在單一樂季內兩次演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集，甚至於2023年在台展開為期近兩週的巴赫鋼琴馬拉松音樂會。4/25在衛武營音樂廳吳曜宇指揮將帶領高雄市交響樂團，攜手這位具有獨特個人魅力、技藝精湛、且對音樂有著深刻哲學思考的頂尖鋼琴家，帶來一場與世代樂迷的深度對話。

鋼琴家-康斯坦丁・列夫席茲Konstantin Lifschitz生於烏克蘭哈爾科夫，是一位忠於樂譜、注重音樂內涵的藝術家，認為鋼琴家不應只專注於技巧，更應涉獵文學與藝術，以豐富音樂詮釋。列夫席茲在室內樂領域同樣是一位充滿熱情且成就斐然的音樂家，除了獨奏及協奏曲演奏外，也積極參與室內樂演出，並與多位世界級藝術家有過精彩合作；四月這位鋼琴大師也將在4/26與高市交小樂集合作演出蕭士塔高維契二首作品，在衛武營表演廳近距離的呈現給樂迷更多樣貌的鋼琴精湛技藝。

高雄春天藝術節感謝觀眾等待，歡迎觀眾提早預留時間將日期留下來並享有優惠價；由財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會所推出多場自製演出節目，首波啟售後直至1/19，多個節目享早鳥七折優惠(最低票價不折扣)，各節目規劃有青年席「成年禮金」五折專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用：更多早鳥、節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，各波段啟售之最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。