高雄春捲中毒飆173人！市府出手：不賠就團訴
高雄正義市場春捲食品中毒案持續擴大，截至目前已有173人就醫，並有13人檢出沙門氏菌。高市議員白喬茵質疑市府食安稽查成效不彰，對此高市府衛生局強調已啟動風險導向抽驗並持續追查源頭；市府消保官則約談業者，要求負起醫療、損失與精神慰撫金等賠償責任，若協調破局，不排除協助受害者提起團體訴訟。
高雄市正義市場春捲食品中毒案持續延燒，根據高市府衛生局統計，截至目前通報就醫人數已達173人，其中13人檢出沙門氏菌，所幸多數患者病況穩定。涉案攤商自4月5日上午起已停業，衛生單位指出，沙門氏菌潛伏期約6至72小時，醫療院所仍持續追蹤並釐清致病來源。
事件也引發外界對食安稽查的質疑。白喬茵指出，市府近年食品稽查量在六都中呈現負成長，質疑人力與預算增加卻未反映在成效上。
對此，衛生局回應，除例行稽查外，亦強化通報與輔導機制，並於清明節前啟動風險導向抽驗，針對春捲等高風險品項加強檢驗，相關檢體均符合規定。
此外，高市府主任消保官已約談涉案業者，要求須對受害民眾負起完整賠償責任，內容包含醫療費用、工作收入損失及精神慰撫金；業者目前表達願意透過協調機制逐案處理，但市府強調，若未展現誠意，將協助受害者提起團體訴訟。
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