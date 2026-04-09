高雄春捲中毒飆173人！市府出手：不賠就團訴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

針對春捲引起食物中毒事件，高市府衛生局人員與檢方赴正義市場調查。高雄市衛生局提供



高雄正義市場春捲食品中毒案持續擴大，截至目前已有173人就醫，並有13人檢出沙門氏菌。高市議員白喬茵質疑市府食安稽查成效不彰，對此高市府衛生局強調已啟動風險導向抽驗並持續追查源頭；市府消保官則約談業者，要求負起醫療、損失與精神慰撫金等賠償責任，若協調破局，不排除協助受害者提起團體訴訟。

高雄市正義市場春捲食品中毒案持續延燒，根據高市府衛生局統計，截至目前通報就醫人數已達173人，其中13人檢出沙門氏菌，所幸多數患者病況穩定。涉案攤商自4月5日上午起已停業，衛生單位指出，沙門氏菌潛伏期約6至72小時，醫療院所仍持續追蹤並釐清致病來源。

廣告 廣告

事件也引發外界對食安稽查的質疑。白喬茵指出，市府近年食品稽查量在六都中呈現負成長，質疑人力與預算增加卻未反映在成效上。

對此，衛生局回應，除例行稽查外，亦強化通報與輔導機制，並於清明節前啟動風險導向抽驗，針對春捲等高風險品項加強檢驗，相關檢體均符合規定。

此外，高市府主任消保官已約談涉案業者，要求須對受害民眾負起完整賠償責任，內容包含醫療費用、工作收入損失及精神慰撫金；業者目前表達願意透過協調機制逐案處理，但市府強調，若未展現誠意，將協助受害者提起團體訴訟。

更多太報報導

高雄近2成監視器疑「中國貼牌貨」 林智鴻直批國安門戶大開

高仿假鑽流竄...高雄婦魚目混珠騙百萬！背後疑有集團操控

高雄春捲中毒案+16人就醫釀173人受害 沒驗沙門氏菌？衛生局曝數據駁斥