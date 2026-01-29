高雄春節垃圾清運時間表出爐 5大危險物品處理一次看

一年一度農曆春節即將到來，為了配合民眾歲末「除舊布新」的大掃除習俗，高市府環保局宣布春節期間垃圾清運計畫。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

一年一度農曆春節即將到來，為了配合民眾歲末「除舊布新」的大掃除習俗，高市府環保局宣布春節期間垃圾清運計畫，並提醒市民務必正確分類並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車，避免垃圾車或焚化廠損壞，也保護清潔隊員安全。

環保局表示，2月9日至15日期間將加強大型垃圾清運，並為確保垃圾清運順暢，15日晚間加強清運；16日除夕各區將於上午提早清運垃圾，晚間停止清運，讓辛勞一整年的清潔隊員能返家與家人圍爐團圓；17日至19日初一至初三停止清運垃圾；20日初四上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運。

環保局提醒，為確保清運安全，請民眾務必正確分類並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車，高壓瓶罐（髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等）應先排空，交由資源回收車回收；食用性粉狀物（奶粉、麵粉等）應加水後交付廚餘回收；香灰及未燃盡金紙應澆水後裝袋，交由垃圾車清運；鋰電池、行動電源應單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收；滅火器、瓦斯桶應交由原購買店家回收再利用。

