高雄春節踏青更便利 捷運衛武營站公車直達果嶺自然公園

春節連假將至，為因應民眾前往高雄果嶺自然公園踏青的人潮，高雄市交通局宣布調整接駁運輸規劃，自115年春節期間強化捷運與公車轉乘服務，將黃2D果嶺公園接駁公車改由捷運衛武營站5號出口發車，提供直達果嶺自然公園的便捷路線，鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具，減少自駕車流與停車壓力。

交通局表示，春節接駁公車營運時間自2月14日至2月22日，除2月16日除夕當天不營運外，其餘期間正常行駛。搭乘捷運的民眾可自衛武營站5號出口出站，即可銜接黃2D公車候車區，沿途停靠澄清湖站及圓山路站後抵達果嶺自然公園。黃2D自捷運衛武營站開往果嶺的首班車為上午6時45分，果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午6時10分，班距約20分鐘，每日提供33車次，便利遊客彈性安排出遊行程。

↑圖說：春節期間高捷衛武營站公車直達高雄果嶺自然公園。（圖片來源：高雄市交通局提供）

除黃2D路線調整外，橘12區間車於春節期間亦維持行駛（除夕不營運），提供長庚醫院站往返果嶺自然公園的接駁服務。橘12自長庚醫院站發車前往果嶺的首班車為上午8時，末班車自果嶺發車返回長庚醫院站為下午6時，班距約40分鐘，每日共16車次。

交通局指出，接駁公車收費方式比照市區公車，採里程段次計費，可投現或使用電子票證搭乘。民眾亦可透過「高雄iBus+」APP查詢黃2D與橘12區間車行經站點及即時到站資訊，掌握乘車時間。

交通局提醒，春節期間果嶺自然公園周邊人潮及車流量預期增加，建議民眾多利用捷運轉乘公車前往，不僅節省尋找停車位時間，也有助於維持道路順暢，共同營造安全、舒適的春節出遊環境。

