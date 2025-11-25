高雄時代眼淚+1！金芭黎大舞廳將歇業 新冠「護國小姐」現況曝

高雄「金芭黎大舞廳」明年將歇業。翻攝自Google Maps



高雄苓雅區營運逾15年的老字號「金芭黎大舞廳」（前稱金蒂舞廳）傳出將在明年1月16日歇業。臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文指出，由於地主決定不再續租，這處曾陪伴無數高雄人歲月、也見證疫情風暴的知名舞廳，「竟然！高雄歷史眼淚多一處。」

金芭黎大舞廳位於四維中山路，2009年以數千萬元重新改裝並更名，是高雄三大舞廳之一。根據《壹蘋新聞網》報導，由於地主不再續租，將於明年1月16日收回土地與建物，面積約959.53坪，現承租方也尚不清楚未來的使用規劃。

消息曝光後，許多高雄在地人紛紛留言感嘆：「在我們附近，每天必經之路標，時代的眼淚又要滴下了」，其中，不少人也想起疫情期間曾爆紅的「護國舞小姐」。

2020年新冠疫情爆發時，一名金芭黎舞小姐主動通報某名隱瞞旅遊史的確診台商消費紀錄，成功阻斷傳播鏈，被網友封為「護國舞小姐」。然而，當時舞廳因事件短暫歇業，她也因此遭同業冷落，甚至傳出被封殺。

後續媒體再度找到她本人時，她坦言曾面臨失業與生活困境，但也感謝許多善心人士伸出援手，後來順利找到新的工作管道，努力重新開始。

