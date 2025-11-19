高雄時尚大賞入圍作品亮相 八組新銳設計高空展演為決賽暖身

第六屆「高雄時尚大賞」18日在御盟集團全新品牌 THE AMNIS 然一酒店登場，八組入圍的新銳設計品牌率先發表年度作品，專業模特兒與潮模新秀於高空景致中走秀展演，創意與時尚語彙在港灣視野裡交織，也為12月20日的決賽提前點燃期待。

↑圖說：第六屆高雄時尚大賞於THE AMNIS然一酒店舉辦入圍作品發表暨交流茶會，從百件作品中脫穎而出的八組入圍品牌搶先亮相。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府主辦、結合品牌育成與市場鏈結的時尚競賽，致力成為南台灣青年設計師的起點與跳板。他強調，活動不只是選拔，更透過導師制度、品牌培力、國際展演補助及產業媒合等機制，協助設計師從創意跨向市場、向國際前進。歷屆金賞與銀賞得主陸續在高雄設立公司、舉辦展售，並登上台北時裝週、國慶晚會及台灣設計展等重要舞台。

廣告 廣告

↑圖說：專業模特兒展演新銳設計作品，並為12月20日的決賽舞台預熱暖身。（圖片來源：高雄市青年局提供）

本屆徵件突破百件、總獎金達135萬元寫下新高，入圍陣容橫跨曾登上國際時裝週的成熟品牌與風格鮮明的新銳設計師。活動現場齊聚百貨、旅宿、時尚品牌與學界代表，共同見證青年創意力量。

發表會由動態走秀揭開序幕，模特兒沿著長廊展演各品牌作品，材質、剪裁與細節在近距離中更顯精緻。展演後的交流茶會則讓設計師與來賓面對面分享品牌理念，激盪更多產業合作可能。會場在落地窗景與港灣視野陪襯下，呈現優雅而充滿創意的氛圍。

↑圖說：本屆入圍的設計師在茶會上對話交流創作歷程與心得，互動熱絡。（圖片來源：高雄市青年局提供）

去年金賞品牌「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸在活動中分享，高雄時尚大賞不僅是競賽，更是他踏向國際的關鍵舞台。賽後，他得以赴東京時裝週展出並接觸國際買家，也因此在高雄成立工作室。他感謝青年局的長期投入，讓更多青年能在城市中實現夢想。

本次發表場地由御盟集團提供，總裁邵永添指出，時尚是引領生活品味的重要力量，而高雄具備豐沛能量、有「重新定義城市」的潛力。他期待透過城市與產業共同努力，讓高雄未來能在國際舞台上展現獨特魅力。

↑圖說：青年局長林楷軒致詞表示，高雄時尚大賞致力提供國內外新秀更寬廣的發展空間，今年首獎得主將前進日本東京時裝週觀摩並展出作品，協助品牌開拓國際舞台。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，本屆活動獲得日月光投控等多家企業支持，使時尚創意更貼近市場、帶動地方經濟與設計產業並進。決賽暨頒獎典禮將於12月20日在衛武營榕樹廣場舉行，以動態走秀結合音樂演出呈現八組品牌的最終成果。本月底將開放索票，民眾可至青年局及「高雄時尚大賞」粉絲專頁或 LINE 官方帳號查詢最新資訊。

更多品觀點報導

興達電廠送白米到社區廚房 用行動守護永安長輩營養午餐

幸福共享巴士進軍桃源、那瑪夏 高雄GO試營運啟動、偏鄉交通再升級

