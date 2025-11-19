高雄時尚大賞入圍作品八組新銳設計齊聚 演繹潮流預熱決賽舞台
由高市青年局主辦的第六屆「高雄時尚大賞」，十八日於御盟集團旗下嶄新品牌THE AMNIS然一酒店舉辦入圍作品發表暨交流茶會，八組新銳設計品牌率先亮相，由專業模特兒與潮模訓練營新秀展演作品，在城市高空視野中呈現創意與時尚語彙，也為十二月廿日即將登場的決賽舞台暖身預熱。(見圖)
青年局今(十九)日說明，本屆以「品牌」為參賽主體，徵件作品突破百件，總獎金高達一百三十五萬元，創歷屆新高；參賽陣容橫跨曾參與大型時裝週與國際展會的成熟品牌，以及初試啼聲、風格鮮明的新銳設計師。活動現場亦邀集百貨、旅宿、時尚品牌與學界代表齊聚交流，見證青年設計師的獨創能量。
當日活動開場後，模特兒依序踏上長廊動線展演入圍作品，服裝材質、剪裁與細節在近距離中更顯分明，展演後的交流茶會則讓設計師能與現場來賓面對面分享創作理念與品牌定位，促進產業端與設計端的深入互動；會場氛圍輕鬆雅致，卻又充滿蓬勃的創意能量。
青年局林楷軒局長表示，高雄時尚大賞是全台唯一由地方政府主辦、結合品牌育成與市場鏈結的時尚競賽，而在時尚服裝設計資源多集中於北部的產業環境下，高雄更要成為南台灣青年設計師的關鍵起點，透過連結產官學資源，讓創意能在地萌芽、向外延伸，而其核心精神在於讓青年設計師「走得更遠」；該活動不只是一場比賽，而是引導品牌向國際前進的重要起點，自創辦以來，高雄透過導師制度、品牌培力、國外參賽展演補助與產業媒合等多元機制，協助設計師從創意跨向市場，累積可持續發展的品牌能量。
高雄時尚大賞透過專業評選機制與完善培力制度，成功發掘多位具潛力的新銳設計師，歷屆金賞品牌在高雄設立公司，銀賞品牌舉辦展售活動；設計師亦陸續登上台北時裝週、國慶晚會、跨年舞台及台灣設計展等指標性舞台。自去年起更攜手中華民國紡織業拓展會（紡拓會），首獎得主除可獲全台最高三十五萬元獎金外，也能前往東京時裝週觀摩與展出作品，展現高雄在推動青年時尚設計與國際接軌上的具體成果。
去年金賞得主、「FUSIO FUSIO」設計師洪福伸致詞時提到，高雄時尚大賞是全台最具競爭力的服裝設計賽事之一，能在此嶄露頭角並延伸到東京時裝週展出，是非常珍貴的歷程；他分享，賽後接觸到更多國際買家與專業回饋，累積了持續創作的能量，也促成他今年回到高雄成立工作室。他感謝青年局長期推動，讓設計師有實踐夢想的舞台，並期許賽事持續推出更多優秀人才，讓高雄時尚能量持續壯大。
該活動特別感謝御盟集團提供THE AMNIS然一酒店總統行館作為發表場地，讓與會者在港灣景致與落地窗景中，感受城市美學與時尚創意交融的獨特氛圍。御盟集團總裁邵永添指出，時尚不僅是外在風格的展現，更是引領當代品味、融入生活並提升精神層次的重要力量；高雄在打造時尚城市的路上仍有很多空間，且已有許多團隊積極投入，逐步提升城市魅力。高雄是一座「必須被重新定義」的城市，具備不受既定框架束縛的彈性與能量，期盼透過持續投入讓高雄在未來躍升世界舞台，展現獨特競爭力。
青年局說，第六屆高雄時尚大賞獲得日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會、郡都建設、遠雄文教公益基金會、德京有限公司、佐茂股份有限公司、可寧衛集團、大創綠能、一功營造、高輝營造、華友聯集團、燁輝企業股份有限公司及台端集團等企業支持；青年局感謝各界投入，使創意設計更貼近市場、呼應潮流，也帶動時尚產業與地方經濟共同成長。
決賽暨頒獎典禮將於十二月廿日在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場登場，以動態走秀結合音樂演出，完整呈現八組品牌的年度設計成果；十一月底將開放索票，歡迎民眾共襄盛舉。更多資訊請關注高市府青年局及「高雄時尚大賞」Facebook粉絲專頁，或加入青年局LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握第一手訊息。
