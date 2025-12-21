高雄時尚大賞揭曉 「TZUNUK」奪金賞抱走35萬元獎金
[Newtalk新聞] 時尚點亮南台灣夜空，第六屆「高雄時尚大賞」總決賽20日晚間於衛武營榕樹廣場盛大登場，8組入選新銳品牌、共40套潛力創作輪番亮相，高雄市政府青年局攜手伊林模特兒經紀公司合作，透過潮模訓練營選拔出的新生代模特登台演繹設計作品。伸展台隨光束流轉鋪展於流線型場域之中，風格橫跨實驗設計、敘事輪廓與材質探索，完整呈現港都時尚創作的高度能量，為觀眾帶來一場融合視覺與創意的潮流之夜。
高雄市長陳其邁特地出席活動，並穿上曾獲高雄時尚大賞肯定，且近年正式落地高雄設立工作室的品牌INMORIES 所設計之皮衣外套，登台頒發本屆金賞，展現市府對青年設計實力與時尚產業發展的高度重視。頒獎現場並驚喜加碼抽出一台市值7萬元的電動輔助自行車，炒熱決賽氣氛；陳其邁亦當場宣布，明年度高雄時尚大賞金賞獎金將再加碼10萬元，也象徵高雄持續支持青年設計師深耕在地、向外拓展。
陳其邁所穿著之皮衣外套，出自INMORIES SS26《結構縫隙》系列，設計以動靜之間的觀察為核心，將速度流動、建築留白與日常片段轉化為結構語彙，透過布料層疊與面料拼接，在縫隙之間建立秩序與張力，展現克制而富有力量的當代美學。
決賽現場由高雄市立陽明國中弦樂團以古典樂章及〈獵魔女團〉選曲揭開序幕，中場則邀請潮流創作歌手KIRE凱爾登台演出，多首融合嘻哈與R&B曲風的代表作品，搭配開放式舞台光影設計，為整場決賽注入強烈節奏，帶動現場氣氛。
本屆賽事祭出歷屆最高總獎金135萬元，吸引逾百組海內外新銳設計師報名角逐。最終入選決賽的8組品牌中，由「TZUNUK」以作品《舊血，新骨。》奪下金賞殊榮，抱回35萬元獎金，並獲得前往東京時裝週觀摩及TRANOÏ TOKYO展會交流機會，與國際買手及時尚通路接軌，讓高雄青年設計能量直通國際舞台。
銀賞與銅賞分別由「OSW」與「THEON」獲得，各抱回25萬及15萬元獎金，兩組作品在材料運用與廓形結構上展現高度完成度。以永續理念為核心的設計亦在賽事中嶄露鋒芒，「A-Oa sis」與「OSW」以循環概念與低碳設計手法，榮獲本屆「永續時尚賞」15萬元育成獎金，其成果亦深獲日月光集團肯定。
今年首度增設的「評審團特別獎」由「Kynetic」獲得，該團隊出身高雄，作品服裝輪廓延伸自戶外機能服裝，強調服裝的靈活變化性，不僅符合高雄市近年推廣的運動休閒產業，也獲評審盛讚「一登台便能感受到專屬高雄的活力與能量」。
本屆評審團由台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜、設計師周裕穎、NAMESAKE創辦成員Michael，以及在地品牌ERIKA CHUNG設計師ERIKA組成。評審代表竇騰璜表示，決賽作品整體成熟度高，許多品牌已具備面對市場的實力，從概念發想到成品落地，皆可看見年輕設計師清晰且具辨識度的設計語言。
青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞已成為南台灣最具代表性的時尚設計競賽平台，除競賽機制外，更重視青年設計師得獎後的發展與產業鏈結，透過競賽與實質資源挹注，協助設計師持續朝市場化與國際化邁進，讓高雄青年設計能量直接接軌國際舞台，未來高雄時尚大賞將持續發掘、培育潛力新秀，吸引更多青年設計師立足高雄、放眼世界，打造南台灣時尚新標竿。
