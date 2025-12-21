高雄時尚大賞揭曉， 「TZUNUK」奪金賞。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

第六屆「高雄時尚大賞」總決賽成績揭曉，8組入選新銳品牌40套潛力創作輪番亮相，賽事祭出歷屆最高總獎金135萬元，最終由「TZUNUK」以作品《舊血，新骨。》奪下金賞殊榮，抱回35萬元獎金，並獲得前往東京時裝週觀摩等展會交流，與國際買手及時尚通路接軌，讓高雄青年設計能量直通國際舞台。

銀賞與銅賞分別由「OSW」與「THEON」獲得，分別抱回25萬元及15萬元獎金，兩組作品在材料運用與廓形結構上展現高度完成度。以永續理念為核心的設計亦在賽事中嶄露鋒芒，「A-Oa sis」與「OSW」以循環概念與低碳設計手法，榮獲「永續時尚賞」15萬元育成獎金，其成果亦深獲日月光集團肯定。

今年首度增設的「評審團特別獎」由「Kynetic」獲得，該團隊出身高雄，作品服裝輪廓延伸自戶外機能服裝，強調服裝的靈活變化性，不僅符合高雄市近年推廣的運動休閒產業，也獲評審盛讚「一登台便能感受到專屬高雄的活力與能量」。

總決賽20日晚間在衛武營榕樹廣場盛大登場，高雄市青年局攜手伊林模特兒經紀公司合作，透過潮模訓練營選拔出的新生代模特登台演繹設計作品。伸展台隨光束流轉鋪展於流線型場域之中，風格橫跨實驗設計、敘事輪廓與材質探索，完整呈現港都時尚創作的高度能量，為觀眾帶來一場融合視覺與創意的潮流之夜。

決賽現場由高雄市立陽明國中弦樂團以古典樂章及〈獵魔女團〉選曲揭開序幕，中場則邀請潮流創作歌手 KIRE 凱爾登台演出，多首融合嘻哈與 R&B 曲風的代表作品，搭配開放式舞台光影設計，為整場決賽注入強烈節奏，帶動現場氣氛。

本屆評審團由台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜等組成。竇騰璜表示，決賽作品整體成熟度高，許多品牌已具備面對市場的實力；青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞已成為南臺灣最具代表性的時尚設計競賽平台，除競賽機制外，更重視青年設計師得獎後的發展與產業鏈結。