高雄時尚大賞揭曉 「TZUNUK」奪金賞

時尚點亮南台灣夜空！第六屆「高雄時尚大賞」總決賽廿日晚間於衛武營榕樹廣場盛大登場，八組入選新銳品牌、共四十套潛力創作輪番亮相，高市府青年局攜手伊林模特兒經紀公司合作，透過潮模訓練營選拔出的新生代模特登台演繹設計作品。伸展台隨光束流轉鋪展於流線型場域之中，風格橫跨實驗設計、敘事輪廓與材質探索，完整呈現港都時尚創作的高度能量，為觀眾帶來一場融合視覺與創意的潮流之夜。(見圖)

青年局今(廿一)日說明，市長陳其邁特地出席活動，並穿上曾獲高雄時尚大賞肯定，且近年正式落地高雄設立工作室的品牌「INMORIES」所設計之皮衣外套，登台頒發本屆金賞，展現高市府對青年設計實力與時尚產業發展的高度重視。頒獎現場並驚喜加碼抽出一台市值七萬元的電動輔助自行車，炒熱決賽氣氛；市長亦於現場宣布，明年度高雄時尚大賞金賞獎金將再加碼十萬元，也象徵高雄持續支持青年設計師深耕在地、向外拓展。

廣告 廣告

決賽現場由高雄市立陽明國中弦樂團以古典樂章及〈獵魔女團〉選曲揭開序幕，中場則邀請潮流創作歌手KIRE凱爾登台演出，多首融合嘻哈與R&B曲風的代表作品，搭配開放式舞台光影設計，為整場決賽注入強烈節奏，帶動現場氣氛。

本屆賽事祭出歷屆最高總獎金一百三十五萬元，吸引逾百組海內外新銳設計師報名角逐。最終入選決賽的八組品牌中，由「TZUNUK」以作品《舊血，新骨。》奪下金賞殊榮，抱回三十五萬元獎金，並獲得前往東京時裝週觀摩及TRANOI TOKYO展會交流機會，與國際買手及時尚通路接軌，讓高雄青年設計能量直通國際舞台。

銀賞與銅賞分別由「OSW」與「THEON」獲得，分別抱回二十五萬元及十五萬元獎金，兩組作品在材料運用與廓形結構上展現高度完成度。以永續理念為核心的設計亦在賽事中嶄露鋒芒，「A-Oa sis」與「OSW」以循環概念與低碳設計手法，榮獲本屆「永續時尚賞」十五萬元育成獎金，其成果亦深獲日月光集團肯定。

今年首度增設的「評審團特別獎」由「Kynetic」獲得，該團隊出身高雄，作品服裝輪廓延伸自戶外機能服裝，強調服裝的靈活變化性，不僅符合高雄市近年推廣的運動休閒產業，也獲評審盛讚「一登台便能感受到專屬高雄的活力與能量」。

本屆評審團由台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜、設計師周裕穎、NAMESAKE創辦成員Michael，以及在地品牌ERIKA CHUNG設計師ERIKA組成。評審代表竇騰璜表示，決賽作品整體成熟度高，許多品牌已具備面對市場的實力，從概念發想到成品落地，皆可看見年輕設計師清晰且具辨識度的設計語言。

青年局林楷軒局長指出，高雄時尚大賞已成為南臺灣最具代表性的時尚設計競賽平台，除競賽機制外，更重視青年設計師得獎後的發展與產業鏈結；透過競賽與實質資源挹注，協助設計師持續朝市場化與國際化邁進，讓高雄青年設計能量直接接軌國際舞台。

青年局強調，這次活動感謝日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會、郡都建設、遠雄文教公益基金會、德京有限公司、佐茂股份有限公司、可寧衛集團、大創綠能、一功營造、高輝營造、華友聯集團、燁輝企業股份有限公司、THE AMNIS然一酒店及台端集團企業股份有限公司等企業投入支持；未來高雄時尚大賞將持續發掘、培育潛力新秀，吸引更多青年設計師立足高雄、放眼世界，打造南台灣時尚新標竿。