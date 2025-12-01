「高雄時尚大賞」決賽 12/20壓軸登場

南台灣年度指標性時尚盛事「高雄時尚大賞」將於十二月廿日下午在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場盛大舉行，活動現已全面開放索票，民眾可免費預約入場；今年以開放場域打造通透視野與沉浸式燈光，結合動線延伸所構築的穿透伸展台，完整呈現八組入圍品牌共四十套作品，設計師將角逐最高三十五萬元金賞殊榮與登上東京時裝週的珍貴機會。活動並邀請高雄市陽明國中弦樂團暖場，新生代歌手KIRE凱爾帶來現場演出，打造一場音樂與時尚交織的年度盛典。(見圖)

廣告 廣告

高市府青年局林楷軒局長今(一)日表示，高市府長期致力打造友善的設計創作與表演藝術環境，透過競賽平台、人才培育與產業媒合逐步累積城市創作能量；「高雄時尚大賞」匯聚新銳青年設計創作者，以服裝語彙展現理念與創意，是南台灣首屈一指連結市場與國際的重要舞台。本屆入圍品牌在材質運用、造型語彙與主題詮釋上展現深度與視野，不僅反映台灣時尚創作的多元美學，也為高雄的服設產業持續注入新的創作能量。

入圍品牌ALLENKO3「楠：十年織界」，以楠梓出身的男子回望十年後對自我回歸與對故鄉的情感，採黑色為基調，融合和服、中山領、解構線條與鏤空材質，使傳統語彙在都市機能中重生；ASTER「反叛的少年時光Youth in Rebellion」描繪少年初入都市的疏離與掙扎，以oversized西裝外套結合寬鬆比例搭配尖銳筆直的領口切割，形塑理想與現實的邊界張力。

Kynetic「赤曜行者MARS RUNNER」以火星移民為靈感，運用尼龍纖維材質呼應火星崎嶇地表輪廓，搭配肌理與格紋結構象徵太陽能板的科技細節，塑造探索外星地貌的未來意象；VIRETHEL「舊日Olden Days」透過丹寧與蕾絲異材質融合，以解構與拼接打造俐落廓型，使古典裝飾語彙在當代潮流中再現，營造舊日風韻與氛圍的全新姿態。

經典語彙的當代轉譯在本屆競賽中同樣大放異彩。THEON「Fragile」以象徵「盔甲」的男裝廓型為核心，融合上世紀不同年代經典造型，將社會壓力與自我省思轉化為服裝語言；A-Oa sis「數據.遊牧主義.Data.Nomasism.」則以高雄建築為靈感，採用機能、針織與丹寧材質打造中性輪廓，描繪遊牧者在數據荒原自由穿行的形象，展現混合體服裝的未來美學。

TZUNUK「舊血，新骨。NEO-ANCIENT」的靈感起點，源自日治時期台灣原住民族的黑白影像對照現代都市的冷調景觀，透過層次灰階紋理、水洗和百摺工藝，呈現排灣族石板屋文化和城市水泥叢林的強烈對比；OSW「向神祈禱Pray to God」以丹寧布為載體，手繪承載聖經意象的經典畫作於服飾之上，使信仰意涵轉化為可穿戴的視覺語言。

本屆徵件熱度延續近年趨勢，投稿量再度突破百件，吸引德、英、法及香港等地服裝創作者參與；決賽評審團由DOUCHANGLEE設計師竇騰璜、NAMESAKE的Michael Hsieh、JUST IN XX周裕穎與高雄在地品牌ERIKA CHUNG設計師Erika組成，從品牌敘事、作品完整度到市場視角多面向審視，選拔出台灣時尚圈最具亮點的新銳設計力。

青年局強調，第六屆「高雄時尚大賞」決賽暨頒獎典禮將在十二月廿日於衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉行，現已開放索票（https://reurl.cc/MM8d8n），額滿為止，歡迎民眾一同見證高雄潮流能量的綻放時刻。相關資訊可追蹤高市府青年局及「高雄時尚大賞」Facebook 粉絲專頁，或加入青年局LINE官方帳號（@youth.kcg）掌握最新快訊。