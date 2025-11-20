高雄晨最低溫15.2度！今回暖「高溫25度↑」 3500公尺高山有望見雪

受東北季風帶來低溫和水氣，昨（20）天玉山氣象站在中午12點至1點間，出現入秋以來首波降雪，而今（21）天清晨本島最低溫落在高雄15.2度，不過白天開始持續回暖，中南部可望有26、27度，中央氣象署也透露，若低溫與水氣配合，中部3500公尺以上高山今天也有望出現結冰、霧淞或零星降雪機率。

氣象署指出，今天環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適；離島澎湖陰時多雲，20至22度，金門多雲15至20度，馬祖晴時晴時多雲14至17度。

廣告 廣告

降雨方面，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多亦有零星飄雨機會；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

11/21全台天氣預報。圖／中央氣象署

風浪方面，桃園至台南、恆春半島及各離島有局部8級左右強陣風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動需多加留意。

氣象專家吳德榮提醒，今明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部仍有局部短暫陣雨的機率，而到了下週一（24）晚上開始，一小波東北季風再南下，迎風面降雨機率提高、氣溫下降，所幸僅短暫1、2天就結束，氣溫將再回升。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，21日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

玉山降下初雪！飄雪30分鐘 日期略早於平均值

強力東北季風報到！週二起明顯轉涼 週四都會區恐下探至「15度」

有感換季！今水氣減少「高溫上看30度」 週末好天氣下周驟降